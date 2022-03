Már az építőipar is lassul

Bojár Gábor: "Nemcsak azért építenek annyi stadiont, mert Orbán Viktornak a foci a kedvence"

Nem az okozza a legnagyobb kárt, hogy a hazai közbeszerzések 30-50 százalékkal drágábbak, mert nincs igazi verseny – mondja Márki-Zay Péter egyik gazdasági tanácsadója, Bojár Gábor. Az idehaza a Graphisoft alapítójaként ismert nagyvállalkozónak több, a vállalkozói kultúra javítására tett javaslata is bekerült az egységes ellenzék választási programjába. Ezek ismertetése mellett lapunknak adott interjúból az is kiderül, hogyan került tíz éve egy ülés erejéig Matolcsy György tanácsadói csapatába, hogyan látja az általa 2016-ban elsőként bedobott „huxit” lehetőségének jelenlegi esélyeit, miközben azt is megtudhatjuk, mi a véleménye a benzinár-stopról, valamint az euróbevezetésről. S természetesen az ilyenkor szokásos választási esélylatolgatás sem maradhatott el.