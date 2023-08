Már az Európai Bizottság vizsgálja a debreceni akkumulátorgyár engedélyét

Jávor Benedek Facebook-oldalán jelentette be, hogy a tavasszal benyújtott panaszát a Bizottság el kezdte vizsgálni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az engedélyben szereplő akkumulátorgyár vízigénye olyan vízbázist terhel meg Debrecenben, amely már jelenleg is jelentősen túl van használva, a különböző vízkivételek akár háromszorosan(!) is meghaladhatják a visszapótlódás ütemét.

Mint a képviselő írja: az Európai Unió Víz Keretirányelve eközben a felszín alatti vízbázisok helyzetének javítását, a „jó" állapot elérését írják elő.

A CATL-gyár engedélyezése lehetetlenné teszi ennek teljesítését, és a vízbázis állapotának további súlyos romlását vetíti előre. Mindez erőteljesen károsítja a jelenleg is kiszáradó, a felszín alatti vizekhez kötődő, Natura 2000-es (azaz uniós) védelem alatt álló olyan ökoszisztémákat, mint például a debreceni Nagyerdő.

Továbbá akadályozzák az uniós finanszírozású CIVAQUA projekt céljainak megvalósulását is, hisz annak célja éppen a talajvízszint-süllyedés megállítása és a térség vízpótlása. Ez a cél sem teljesülhet, ha a nagy nehezen a térségbe juttatott vizet egyből elhasználja az akkumulátorgyár.

Mindez azt jelenti, hogy az engedély az unió Víz Keretirányelvét és Élőhelyvédelmi Irányelvét is sérti, továbbá az uniós finanszírozás kárba veszését eredményezi - teszi hozzá Jávor.

A Bizottság mostani válasza alapján megkezdték a panaszban foglaltak vizsgálatát. A Párbeszéd – ZÖLDEK szerint a politikailag befolyásolt, a működésképtelenség határán billegő magyar zöldhatóság helyett objektív, független szervezet vizsgálatára van szükség, hogy kiderüljön, milyen tényleges hatásai lehetnek a CATL akkumulátorgyárának a debreceni vízbázisokra.