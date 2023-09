Már az online kereskedelem is bajban van?

A fizikai kereskedésekben a bankkártyás vásárlások esetében a piac továbbra is 24 százalékos növekedést tud felmutatni a tranzakciók értékében. Ennek fényében lehet érdekes az, hogy a hazai online kereskedő helyek forgalma visszaesésben van – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, aki szerint már csak azért is bővülésről kellene beszélni, mert a felmérések szerint az online kereskedelemben már múlóban van a bizalmatlanság a bankkártyás fizetésekkel szemben: aki utánvéttel rendeli meg az árut, az is túlnyomórészt bankkártyával fizet a futárnál.