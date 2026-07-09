Már az új kormány alatt vezethetik be az eurót Magyarországon?

Az amerikai pénzügyi szolgáltató és befektetési bank szerint a 2031-es csatlakozáshoz szükséges, hogy a Maastrichti kritériumok – infláció, költségvetési hiány, árfolyamstabilitás, hosszú távú hozamszint – teljesítéséhez szükséges reformok ütemezetten megvalósuljanak.

Kármán András pénzügyminiszter egy szerdai háttérbeszélgetésen szintén beszélt az euró bevezetéséről. Szerinte nem szükséges, hogy az államadósság GDP-arányosan 60 százalék alá essen, inkább az egyértelműen csökkenő pálya számít. Az eseményről készült tudósításunkat itt olvashatják el:

Kapcsolódó cikk Kiderült, mit hagyott hátra az Orbán-kormány: elkészültek Kármán Andrásék a költségvetési leltárral A Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetést tartott.

Eközben az Equilor arról ír hírlevelében, hogy a Citigroup profitrealizálást javasol a magyar forintkötvényeken.

A bank stratégái szerint a választások utáni árfolyamemelkedés nagyrészt kifutott, a kedvező kilátásokat csökkenti az olajárak emelkedése.

A következő fontos politikai esemény augusztus végén jöhet, amikor a kormány költségvetési intézkedéseket jelent be. Ez a 2026-os pótköltségvetést takarja, míg a 2027-es büdzsé tervét és a középtávú költségvetési tervet (ami az euró bevezetése miatt is fontos) október végén ismerhetjük meg.