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Már az új kormány alatt vezethetik be az eurót Magyarországon?

mfor.hu

A Goldman Sachs elemzői szerint Magyarország eurózóna-csatlakozása 2031 elejétől válik reálissá. 

Az amerikai pénzügyi szolgáltató és befektetési bank szerint a 2031-es csatlakozáshoz szükséges, hogy a Maastrichti kritériumok – infláció, költségvetési hiány, árfolyamstabilitás, hosszú távú hozamszint – teljesítéséhez szükséges reformok ütemezetten megvalósuljanak.

Kármán András pénzügyminiszter egy szerdai háttérbeszélgetésen szintén beszélt az euró bevezetéséről. Szerinte nem szükséges, hogy az államadósság GDP-arányosan 60 százalék alá essen, inkább az egyértelműen csökkenő pálya számít. Az eseményről készült tudósításunkat itt olvashatják el:

Eközben az Equilor arról ír hírlevelében, hogy a Citigroup profitrealizálást javasol a magyar forintkötvényeken. 

A bank stratégái szerint a választások utáni árfolyamemelkedés nagyrészt kifutott, a kedvező kilátásokat csökkenti az olajárak emelkedése.

A következő fontos politikai esemény augusztus végén jöhet, amikor a kormány költségvetési intézkedéseket jelent be. Ez a 2026-os pótköltségvetést takarja, míg a 2027-es büdzsé tervét és a középtávú költségvetési tervet (ami az euró bevezetése miatt is fontos) október végén ismerhetjük meg.

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