Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

A szeptember az iskolakezdés mellett az ESG törvény hatálya alá tartozó vállalatoknak egy új korszakot is hozott az ESG kötelezettségeiket illetően, mivel az ESG Bírság rendelet 2025. szeptember 6-án, szombaton lépett hatályba. Ez a nyár végén megjelent jogszabály felhatalmazza a Szabályozott Tevékenységeket Felügyelő Hatóságot (SZTFH), hogy a rendeletben foglalt jogsértések esetén a hatósági eljárások eredményeképpen szükség szerint bírságokat is kiszabjon.

Az ESG Bírság rendelet alapján az SZTFH a jogsértő vállalkozásokat a következő kulcsterületek esetén sújthatja bírsággal:

SZTFH ESG kérdőív kérdéseinek alkalmazása és kapcsolódó elvárásai

Mikro-, kis-, illetve középvállalatokat érintő könnyítések betartása

Bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (ESG közreműködő és a beszállítóktól érkező válaszok bejelentési kötelezettsége az SZTFH felé).

Az ESG Bírság rendelet két lépcsőben lépteti hatályba a jogsértések esetén alkalmazható bírságokat. Az elsőt a már említett 2025. szeptember 6-án, míg a másodikat 2026. január 1-jén. Fontos kiemelni, hogy a jogsértések köre nem teljes egyelőre, mivel maga az ESG törvény is meghatározza az 53. § (5) bekezdésében, hogy 2026. január 1-én lép hatályba az a szabály, mely szerint, abban esetben, ha a vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettsége szerinti ESG adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, vagy ha az ESG beszámoló az ESG törvényben, illetve az ESG törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg, akkor az SZTFH közigazgatási bírságot szabhat ki. Utóbbi díjtételeivel kapcsolatban még várható a következő néhány hónapban egy újabb kormányrendelet megjelenése.

A véglegessé vált bírságot 8 napon belül kell megfizetni, illetve az SZTFH mérlegelési jogköröket is kapott a bírságok kiszabásával kapcsolatban, így a következőket veheti figyelembe a hatósági eljárás során:

a jogsértés fenntartható fejlődés előmozdítására, valamint a környezeti és társadalmi felelősségvállalás erősítésére gyakorolt káros hatását és

a vállalkozás jogsértő állapot megszüntetése érdekében tett, az SZTFH eljárását vagy döntéshozatalát megelőző, attól független tevékenységet.

A vállalkozásokat érintő legfontosabb jogsértésekről és a kiszabható bírságokról az alábbi táblázat ad részletes tájékoztatást:

Kezdje meg időben a felkészülést és kerülje el az esetleges szankciókat, akkreditált ESG tanácsadóink széles körű tapasztalattal rendelkeznek az ESG információk közzétételével, kockázatelemzési rendszerek kialakításával kapcsolatban. Célunk, hogy ügyfeleink csökkentsék a fenntarthatósági kockázataikat, valamint maximalizálják az általuk létrehozott környezeti, társadalmi és gazdasági értékeket, megfelelve egyszerre a jogszabályi és az érintetti csoportjaik elvárásainak.

