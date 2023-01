Már biztos: a nyugdíjasok 2022 legnagyobb vesztesei

Lapunk már hónapok óta jelzi, hogy a kormány novemberre meghatározott nyugdíjkiegészítése is kevés lesz ahhoz, az ezzel együtt éves átlagban kapott teljes emelés kompenzálja az árak lendületes növekedését. A Központi Statisztikai Hivatal pénteki közlése megerősítette becsléseinket és várakozásainkat.

A tavalyi év egészében 15,2 százalékos volt a nyugdíjasok inflációja a statisztikai hivatal közlése szerint. Ezzel párhuzamosan a teljes fogyasztói árindex 14,5 százalékos volt. Vagyis jól látszik, hogy az árak elszabadulása a társadalom legidősebb rétegét sújtja a legjobban.

Rossz évek járnak a nyugdíjasokra. Fotó: Depositphotos

Egyébként az, hogy éves átlagban is ilyen helyzet alakult ki, nem meglepő. Abból a szempontból, hogy a havi adatközlések már tavaly júniustól kezdve is rendre arról számoltak be, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció magasabb az általánosnál - ráadásul a két mutató közötti különbség hónapról hónapra egyre nagyobbra nőtt, míg novemberben már 2,1 százalékponttal magasabb volt a nyugdíjasok árindexe. A legfrissebb adatok alapján decemberben sem változott érdemben ez a differencia, 2 százalékpontot adnak ki az adatok, hiszen a nyugdíjasok inflációja 26,5, az általános pedig 24,5 százalék lett.

Önmagában is kellemetlen, hogy az árak robbanása a nyugdíjasokat sújtja jobban, mint a társadalom aktív rétegét. Ám elviselhetőbb lenne a kialakult helyzet, ha a nyugdíjak elbírnák az áremelkedést. Erről viszont nem beszélhetünk.

A tavaly év eleji 5 százalékos emelést júliusban egy 3,9 százalékos, majd novemberben egy 4,5 százalékos kiegészítés követte, így éves átlagban 14 százalékkal nőttek a nyugdíjak. Ellenben a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt árindex 15,2 százalékra rúgott éves átlagban, vagyis 1,1 százalékot veszítettek az értékükből az ellátások, hiába vállalta a kormány a nyugdíjak értékének megőrzését. (Akkor sem sokkal jobb a helyzet, ha az általános inflációhoz képest vizsgáljuk a helyzetet, hiszen úgy is fél százalékos csökkenés mutatható ki).

A nyugdíjasok ráadásul idén sem számíthatnak gyökeres fordulatra. Bár az ellátásokat 15 százalékkal emelték, a Magyar Nemzeti Bank várakozása alapján jelenleg az optimista forgatókönyvnek kellene megvalósulnia ahhoz, hogy ez fedezze az áremelkedéseket. A jegybank ugyanis 15-19,5 százalék közé várja 2023-ban az inflációt. Hogy a ténylegesen beérkező adatok alapján a kormány ezúttal is előrehozott kiegészítésről fog-e dönteni, vagy majd csak a törvényben megjelölt hónapban, novemberben, arról egyelőre nincs információ.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón kérdésre csak annyit árult el, hogy amennyiben az infláció szükségessé teszi, a kormány legkésőbb novemberig kész lehet a nyugdíjkorrekció kifizetésére.