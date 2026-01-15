3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Energiapiac Szerbia Gazprom Mol Szijjártó Péter

Már csak kéznyújtásnyira a NIS-Mol szerződés

mfor.hu

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között, aminek nyomán korábban nem látott biztonságba kerülne Közép-Európa energiaellátása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban.

A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken, a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között.

„Magyarország kormánya azért támogatja a Mol bevásárlási szándékát a NIS-be, mert ez akkora előrelépést biztosítana a közép-európai térség energiaellátásának biztonsága szempontjából, hogy ehhez fogható biztonságban Közép-Európa energiaellátása még soha nem volt” – mutatott rá.

„Három, szárazföld által körülzárt, kőolajmezőkben nem túl gazdag ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia kőolajrendszerének összehangolt működése, a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai kőolajfinomítók integrált működése mind az energiaellátás biztonsága, mind az energiaárak szempontjából egy olyan helyzetet fog teremteni, amilyen jó helyzetben még soha nem volt a közép-európai térség” – folytatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Dubravka Đedović bányászati és energiaügyi miniszter a belgrádi sajtótájékoztatóra tartva
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Dubravka Đedović bányászati és energiaügyi miniszter a belgrádi sajtótájékoztatóra tartva
Fotó: Youtube

Megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, vagyis minden olyan híresztelés hazugság, amely arról szól, hogy a magyar vállalat csak piacot akar szerezni és a létesítményt pedig bezárná. Úgy fogalmazott, hogy az ilyesfajta állítások „álhírek, egy szándékos zavarkeltő művelet elemei, hiszen pontosan tudjuk, hogy bármilyen jó is egy ügy, ellenérdekeltek mindig vannak”.

Leszögezte, hogy a magyar kormány folyamatos diplomáciai támogatást nyújt annak érdekében, hogy a Mol a NIS jövőbeni többségi tulajdonosaként tudjon belépni a szerb kőolajpiac működtetésébe.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy Magyarország és Szerbia kormányközi megállapodást fog kötni, amelyben lefektetik a stratégiai olajipari együttműködésnek kedvező környezet alapjait, valamint rögzítik, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a két ország között tervezett kőolajvezetéknek.

„És itt nem csak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni” – fejtette ki.

Végül kiemelte, hogy a Szerbiában előállt nehéz helyzet kezelése érdekében a Mol mára körülbelül két és félszeresére növelte a kőolajexportját, amely mennyiséggel elérte a teljesítőképessége felső határát. „Mindhárom üzemanyagdepója a Mol-nak itt Szerbiában az operatív maximumon van, és a Mol benzinkútjai több mint 20 százalékos forgalomnövekedést tudtak menedzselni az elmúlt hetekben” – fűzte hozzá. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban

Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban

A soproni kaszinó engedélye január 15-én járt le, de mehet tovább a játék.

Mutatjuk az Otthoni Energiatároló Program pályázatának tudnivalóit

Február 2-val hivatalosan is elstartol az Otthoni Energiatároló Program, amelynek pályázati anyagát szerdán tették közzé. A Magyar Akkumulátor Szövetség szakmai részvételével kidolgozott program keretében a magyarországi háztartások napelemes rendszerek energiatároló egységeinek finanszírozására igényelhetnek támogatást. A program összesen 100 milliárd forintos keretösszeggel indul el, amelyből háztartásonként 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehet kérelmezni.

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

A benzinesek megnyugodhatnak a kutaknál.

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

A magyar gazdaság teljesítménye 2025-ben a leggyengébb volt a közép-kelet-európai régióban. Idén javulást várnak az elemzők. A választásokig a lakossághoz érkező kifizetések húzhatják a GDP-t, a helyzet nagyon hasonlít a 2022 elején látottakhoz. Mindeközben nemcsak az április 12-i voksolás, hanem Donald Trump venezuelai beavatkozása és az ebből fakadó geopoitikai átrendeződés is lázban tartja a Magyarországgal foglalkozó elemzőket.

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél

Lecsúszott estére a forintárfolyam

Lecsúszott estére a forintárfolyam

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint szerdán, a legnagyobb mértékben a svájci frankhoz viszonyítva.

Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Az olajkereslet bővülésének döntő része az OECD-n kívüli országokból származik – derül ki a friss OPEC-jelentésből. A légi közlekedés élénkülése, valamint a közúti közlekedés és a teherfuvarozás erős teljesítménye is fenntartja a magas keresletet.

Élő beszélgetés László Csabával – a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Kurali Zoltán: minden nap bizonyítanunk kell a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét

MNB-alelnök: minden nap bizonyítanunk kell a jegybank függetlenségét

Vezető jegybankárok kerekasztal-beszélgetésén ismerhettünk meg részleteket a Magyar Nemzeti Bank jövőbeli monetáris politikai terveiről a Financial Times által szervezett Közép- és Kelet-európai Fórumon. Helyszíni tudósításunk Bécsből.

Hiába büszkékedik Szijjártó Péter, az egy főre eső GDP még mindig alacsonyabb keleten, mint nyugaton

Hiába büszkékedik Szijjártó Péter, az egy főre eső GDP még mindig alacsonyabb keleten, mint nyugaton

Az egy főre eső GDP-t nézve még mindig nagy különbség van például Nógrád és Győr-Moson-Sopron megye között. Szijjártó állítását az Eurostat és a KSH adatai is gyengítik.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168