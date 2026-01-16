Már csak néhány napja van annak, aki szeretné az egymilliós támogatást

Szintén nagyon fontos figyelni arra, hogy a közszolgálati otthontámogatás csak kifejezetten lakáscélú felhasználást célzó pénzügyi konstrukcióknál (például lakáshitel, lakáslízing) használható fel: így szabad felhasználású hitel törlesztésére akkor sem lehet felhasználni, ha azt egyébként kizárólag lakáscélra fordították.

