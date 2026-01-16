Már csak néhány napja van annak, aki szeretné az egymilliós támogatást

Keddig jelenthetik be munkáltatójuknál az igényüket azok, akik már meglévő hitelükhöz kapcsolódóan használnák fel a januártól elérhető közszolgálati otthontámogatást – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Nagyon fontos – teszi hozzá –, hogy az egymillió forintos támogatás abban az esetben is járhat, ha a hitel éves törlesztési terhe nem éri el az egymillió forintot.
Három munkanap maradt arra, hogy bejelentsék munkáltatójuknál igényüket azok, akik már meglévő lakáshitelük törlesztéséhez használnák fel a 2026-ban elérhető közszolgálati otthontámogatást. A január 20-i határidőre pedig kiemelt figyelmet kell fordítani, mert az jogvesztő, tehát utólagos pótlásra már nincs lehetőség – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
Figyelni kell a feltételekre is
A januártól elérhető, akár nettó egymillió forintos összegű, vissza nem térítendő közszolgálati otthontámogatás elsősorban azoknak nyújthat segítséget, akik az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban, a közigazgatásban vagy a rendvédelemben dolgoznak. Fontos ugyanakkor – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – hogy a támogatás csak azoknak a munkáltatóknak az alkalmazottai által vehető igénybe, akik szerepelnek a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.
Szintén nagyon fontos figyelni arra, hogy a közszolgálati otthontámogatás csak kifejezetten lakáscélú felhasználást célzó pénzügyi konstrukcióknál (például lakáshitel, lakáslízing) használható fel: így szabad felhasználású hitel törlesztésére akkor sem lehet felhasználni, ha azt egyébként kizárólag lakáscélra fordították.
Gergely Péter arra is felhívja a figyelmet, hogy az igényelhető támogatás összegénél nem az éves törlesztőrészletek összege, hanem a fennálló teljes (a hátralévő törlesztők összegéből számolt) tartozás számít: ha tehát utóbbi eléri az egymillió forintot, az igénylő jogosult a maximális támogatási összegre.
Első körben február végéig jön a pénz
A támogatásra jogosult, a már meglévő hitelüket törlesztő közszolgálati dolgozóknak a munkáltatójuknál kell leadni a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatot a már említett keddi határidőig: ebben a hitelszerződésnek több alapadata is kell, hogy szerepeljen – így például a hitelszerződés száma, a finanszírozó bank neve, a hitel futamideje, és a törlesztőrészlet összege. A munkáltató a beérkezett igény-bejelentéseket továbbítja a Magyar Államkincstárnak, majd a kincstár ezek alapján biztosítja az igényelt összeg fedezetét. Ezt követően a munkáltató február 27-ig, egy összegben utalja a 2026-os támogatást a munkavállalónak. A január 20. után beadott igényléseknél viszont már havi bontásban jön a támogatás. Ha pedig újépítésű ingatlanhoz vagy önerő előteremtéséhez használják fel az összeget az arra jogosultak, értelemszerűen nem szükségesek a hitelszerződésre vonatkozó adatok, ám ezeket fél évben belül – a szerződés megkötését követően – utólag be kell nyújtani.
Az Otthon Start piacán is lendíthet az új támogatás
A közszolgálati otthontámogatás az Otthon Start hitellel érintett jogosultaknak is jelentős segítséget nyújthat, jelentős részben azért, mert önerőként is felhasználható. „Miután a támogatott lakáshitel 10 százalékos önerő mellett is igényelhető, az egymillió forintos támogatás sem elhanyagolható a saját rész előteremtésénél, főként, ha egy házaspár mindkét tagja jogosult a támogatásra, és azt egy közös ingatlan megvásárlására veszik igénybe” – érvel Gergely Péter.
Az Otthon Start hitel mellett persze nem csak az akár 10 százalékos önerő, hanem az évi legfeljebb három százalékos kamat is súlyos érv, miközben láthatóan a bankok is ezt a konstrukciót tolják előtérbe a BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint.
Az Erste most is tartó akciójában például csak az Otthon Start hitel felvételéért 200 ezer forint jóváírás járhat. Vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további 40-40 ezer forintos egyszeri jóváírás is szerezhető, így, ha ketten igénylik a hitelt, akár 360 ezer forint extra pénz is összegyűjthető.
A Gránit Banknál akár 320 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat a kölcsön mellé. Az alapesetben járó 200 ezer forint ugyanis további 60-60 ezer forinttal is kiegészülhet, ha az adós és az adóstárs is új ügyfélként, ajánlókóddal nyit számlát a pénzintézetnél. A Gránit Bank emellett átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is, miközben rendkívül vonzó, 2,85 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót.
Az OTP Banknál egyéves türelmi idővel is igényelhető a konstrukció OTP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel néven: itt az első 12 hónapban az ügyfeleknek csak a kamatot kell fizetniük, a tőke törlesztése csak a 13. hónaptól indul. Emellett több induló díjkedvezmény is elérhető a pénzintézetnél: így például a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 35 ezer forintot meghaladó részét nem kell megfizetni, ha az ügyfél teljesíti a vonatkozó feltételeket, de a hitelhez kapcsolódó, megfelelő biztosítások megkötésekor a pénzintézet elengedi a folyósítási díjat, és utólag megtérítik a közjegyzői költség 50 százalékát is.
A MagNet Banknál 200 ezer forint egyszeri jóváírás járhat a banknál történő számlavezetés, és 10 millió forintot elérő hitelösszeg esetén.
A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, miközben az új bankszámla nyitása fejenként további 60 ezer forinttal járhat.
Az MBH Bank az Otthon Startnál alapesetben 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad az ügyfeleinek. Az ajándékpénz összege ugyanakkor elérheti a 220 ezer forintot is, ha az ügyfél az igényléssel párhuzamosan lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskasszánál. A prémium- és privát banki ügyfelek emellett kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamattal vehetik fel a hitelt.
Az UniCredit Bank akciójában kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal igényelhető az Otthon Start hitel, és egy havi törlesztőrészletet – de minimum 100 ezer forintot – visszatérít a pénzintézet, ha teljesülnek a kért feltételek.
A Raiffeisen Bank 200 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad az Otthon Starthoz kapcsolódóan, miközben az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket.
A CIB Bank 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesülésekor, és az ECO, illetve ECO Plusz számlacsomagnál a futamidő végéig – vagy a hitel visszafizetéséig –nulla forintos számlavezetési díjat kínál.