Már csak Orbán Viktor bejelentésére várunk, gyárat épít a kínai óriás

Mind a német, mind az angolszász sajtó foglalkozott a hétvégén az újabb Magyarországra érkező járműgyártó beruházással. Jellemzően a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) anyaga alapján, ahol azt írták, hogy míg a többi uniós tagállam az elmúlt években egyre inkább eltávolodott Kínától, addig Orbán Magyarországa megőrizte és elmélyítette szoros kapcsolatait az ázsiai világhatalommal. A lap azt valószínűsítette, hogy ennek is köszönhető, a Tesla mögött mára a világ második legnagyobb elektromos autógyártójának számító BYD Magyarország mellett döntött, amikor az első európai üzemének keresett helyet. A kínai cég egy ideje egyébként foglalkozik az európai gyártás lehetőségével, a jövőben ugyanis nagy mennyiségben szeretnék eladni az elektromos autóikat Európában – ebben pedig Magyarországnak központi szerepet juthat. A német újság szerint a beruházás Szegeden fog megvalósulni, és rövid időn belül a hivatalos bejelentésre is sor kerülhet.

Az Mfor két hete foglalkozott a BYD magyarországi terjeszkedésével. Ahogy a FAS mostani cikke is megemlítette, úgy mi is kitértünk akkor arra, hogy Orbán Viktor október végi kínai látogatása során találkozott több helyi nagyvállalat vezetőjével, ám egyedül a BYD első emberét nevesítette a kormány kommunikációja. A magyar miniszterelnök Sencsenben tárgyalt Vang Csuan-fuval, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártó cége, a kínai BYD alapító-elnökével. Majd a társaság üzemében tájékoztatást adtak többek között a BYD magyarországi tevékenységéről – a komáromi autóbuszgyár és a fóti akkumulátor-összeszerelő üzem működéséről –, és bemutatták a BYD által készített legmodernebb elektromosautó-modelleket.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) a világ legnagyobb elektromosautó-gyártó cége, a BYD autógyárban, a dél-kínai Sencsenben. Hamarosan Magyarországra jöhet a cég? Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Korábbi cikkünkben jeleztük, hogy információink alapján a BYD Szegeden buszokat fog gyártani, a dél-magyarországi nagyvárostól 20 kilométerre található Kisteleken pedig ezekhez speciális akkumulátorokat állítanának elő. Akkori kérdésünkre Botka László hivatala nem cáfolta az értesülésünket. Azóta kiderült, többek között a G7 írásából, hogy egy ideje komoly előkészületek zajlanak, hiszen a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a szegedi ipari park kialakítására, és 21 milliárd forintot biztosított a számára. Ráadásul a területen jelenleg található mezőgazdasági művelés alatt álló földek kisajátítása is megkezdődött.

Hogy lesz magyarországi BYD-üzem, az a korábbi és a friss információk alapján aligha tűnik kétségesnek. Olyan információk is terjednek, hogy a kínai óriásvállalat egy autó- és egy buszgyárat is épít. A fent említett szegedi helyszín mellett a másik egy dél-pesti régióban található. Ezt a teóriát erősíti az a tény, hogy a kormány egy szeptember 14-ei kormányhatározatban Soroksár és Gyál területén nagyjából 650 hektárnyi termőföldet, szántót, legelőt és erdőt jelölt ki beruházási célterületnek. Összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy az egyik legnagyobb területen működő magyarországi gyárkomplexum, a kecskeméti Mercedes üzemei számára 440 hektáros területet jelöltek ki annak idején, bár ezt még azóta sem "lakták be" teljesen. Nagyságrendjét tekintve Győrben az Audi egységei működnek ekkora területen, mint amekkora beruházóra vár a dél-pesti régióban.

A szakértők egyébként úgy látják, hogy a legnagyobb kínai elektromosautó-gyártók a következő 3-4 évben létre fognak hozni európai üzemeket, amivel ki tudják kerülni a Brüsszel által belengetett, a Kínában gyártott autók dömpingjét akadályozni hivatott (és jó eséllyel előbb-utóbb bevezetésre kerülő) védővámkorlátokat. Ebből a szempontból a szívélyesnek mondható kínai-magyar kapcsolatok, illetve az Orbán-kormány anyagi és egyéb támogatása biztosan erős alapot jelentenek a beruházási döntéseknél.

Amennyiben a BYD felépíti a magyarországi üzemét, úgy az a negyedik olyan egység lehet hazánkban, ahol elektromos autókat gyártanak majd. A Mercedes még 2021 őszén kezdte meg a termelést, akkor mutatták be az első tisztán elektromos, sorozatgyártásban készülő autóját, az EQB kompakt SUV modellt. A hivatalos információk szerint a debreceni BMW-gyárban két év múlva kezdik meg a szintén tisztán elektromos autók összeszerelését. Tavaly júniusban pedig Szijjártó Péter az Audival közösen jelentette be, hogy az autógyár 120 milliárd forintos beruházást indít, amely keretében a tervek szerint 2025-ben indul meg az elektromos autók sorozatgyártása.

Az ATV kérdésére egyébként a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: "Mi ragaszkodunk ahhoz a gyakorlatunkhoz általánosságban - függetlenül értesülésektől, vagy bármilyen cégnévtől - , hogy bármilyen Magyarországra irányuló beruházást csak akkor jelentünk be, ha arról megállapodás születik".