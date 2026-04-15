Makró Európai Unió Magyar Péter Ursula von der Leyen

Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Magyar Péter mögött egy olyan csapat áll, amely másfél éve dolgozik a Magyarországnak járó uniós források megszerzésén. A határidő így is szorít, de ha Brüsszel rugalmas lesz, akkor van esély arra, hogy a több ezermilliárd forint uniós forrás nem veszik el végleg.

Alig választották meg a Tisza Pártot Magyarországon, Magyar Péter már kétszer is beszélt telefonon Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A megbeszélés egyik fontos pontja, hogy csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre, hogy a Tisza embereivel tárgyaljon – tudta meg a Válasz Online.

A tárgyalásokat két okból kell megkezdeni már a kormányalakítás előtt. Egyrészt van több ezermilliárd forint Magyarországnak járó EU-s pénz, amit még az idén le kell hívni, különben elvész örökre. Ez óriási feladat: a legtöbb tagállam kormánya 2021 óta dolgozik a saját kerete lehívásán, és szinte még egyik sem ért a végére. A pénzt ugyanis csak bonyolult feltételrendszerek betartásával lehet elhozni. 

A Magyarországnak járó forrásokat igen bonyolult jogi szövevénnyel fagyasztották be a Magyarországnak járó támogatásokat. Ennek a feloldásához sok idő kellene, hiszen törvényeket és végrehajtási rendeleteket kell hozni, igazgatási rendszereket és intézményeket átszervezni. 

A pénz lehívásának a feltételeit az Orbán-kormány 2022-ben hivatalosan elfogadta, sőt, alkudozott is ezekről. A feltételek korrupció-ellenes intézkedéseket, átláthatóságot, az igazságszolgáltatás és az egyetemek függetlenségét írták elő. 2024 elejére 12 milliárd euróhoz fértek hozzá abból, ami addig zár alatt volt. Orbán Viktor ezután leállított minden további intézkedést, és arra pályázott, hogy 2027 decemberében, a következő EU-s költségvetés megvétózásával visszamenőlegesen kizsarol mindent anélkül, hogy további engedményeket kellene tennie. 

A 2020-as évek első felében a szokásos EU-s támogatások másféleszerese járt volna Magyarországnak, vagyis annyi pénz áramolhatott volna kívülről a magyar gazdaságba, mint még soha a kiegyezés óta. A Helyreállítási Alap (RRF) forrásaihoz viszont egyáltalán nem fért hozzá a még ügyvezető szerepben működő Orbán-kormány. Ez az az alap, amit idén le kell hívni, mert aztán a program végleg kifut. Az Mforon a GKI Zrt. vezető kutatóját, Balogh Csabát kérdeztük ennek jelentőségéről.

A következő néhány hónapban ehhez le kell adni egy tervet az Európai Bizottságnak, hogy mire költenék a több ezermilliárd forintot, és még azt is be kell mutatni, hogy az elköltött pénz egy része eredményesen hasznosult. A Válasz Online úgy tudja: egy szakértői csoport már másfél éve dolgozik a megoldáson a Tisza mellett, a választásig pedig elvégezték a munka dandárját.

Nyilvánvaló, hogy a munka többi részét kora őszig, amíg az RRF pénzhez hozzá kellene jutni, nem lehet bepótolni. Arra viszont van remény, hogy ha a Tisza-kormány halad a folyamattal, akkor a Bizottság elfogadhatja a részeredményeket is.

A Válasz Online-nak nyilatkozó szakértők becsléseinek átlaga alapján az RRF-keret jó kétharmada az idén még lehívható lehet, ez nagyságrendileg 6,5 milliárd euró. És ha az RRF kinyílik, akkor a kohéziós keretből befagyasztott bő 7 milliárd euró is hozzáférhető lesz a kormányzati ciklus hátralévő éveiben, mert a befagyasztások ördöglakatját úgy tervezték meg Brüsszelben, hogy az RRF feltételei között van az összes kohéziós feltétel is.

Még akár a technikai recesszióval is számolni kell idén a magyar gazdaságban

Még akár technikai recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság

Megbicsaklott a tavaly decemberben és januárban látott halovány lendület a magyar iparban. Februárban éves és havi alapon is gyengült a szektor teljesítménye. Az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság első negatív hatásai pedig még csak márciusban csaphattak le a vállalatokra. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg idén a világgazdaságban, akkor elképzelhető, hogy a magyar gazdaság az év második felében ismét technikai recesszióba süllyed.

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

A gázolaj piaci ára 24 forinttal, a benziné 8 forinttal csökken csütörtöktől. Az Erste elemzői szerint viszont már most ki kellene vezetni a hatósági árakat, mert kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága.

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Már nem olyan kedvezők a globális növekedési kilátások, mint azt a Nemzetközi Valutaalap korábban előrejelezte. Az idei és a jövő évi növekedés is elmaradhat a korábbi évek ütemétől.

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Megerősítette az első becslésben szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés éves és havi alapon is csökkent Magyarországon februárban.

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Informatikai közbeszerzés eredményét hirdették ki napokkal a választások után: a 390 milliárd forintos tendert több tucat informatikai vállalkozás nyerte el.

Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Minimális erősödéssel nyitott a forint szerda reggel a devizapiacon: a svájci frankhoz viszonyítva 395 alá csökkent a váltószám.

Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Az első osztály utolsó helyezettje és a másodosztály első helyezettje továbbra is helyet cserél, viszont az NB I utolsóelőtti helyén álló csapat már nem biztos kieső. Jön az osztályozó meccs.

Az Európai Központi Bank is szívesen látná az eurót Magyarországon

Az Európai Központi Bank is szívesen látná az eurót Magyarországon

Az EKB elnöke, Christine Lagarde bizakodó, de az euró bevezetésének feltételeivel meg kell küzdenie Magyar Péter alakuló kormányának.

Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék

Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék

A választások előtt a Standard&Poor’s, a Tisza kétharmados győzelmét hozó voksolást követően pedig a Fitch Ratings jelezte, hogy az új gazdaságpolitikai ciklusban a költségvetés kiigazítására lesz szükség, a várhatóan májusban felálló új kormány részéről. Legrosszabb esetben ugyanis túlzottdeficit-eljárás, leminősítés és a bóvliba vágás várhat Magyarországra.

Európai Unió: csak így lehet hazahozni a helyreállítási alap forrásait Magyarországra

Az európai uniós szóvivő szerint a helyreállítási alap forrásainak lehívásához Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket.

