Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Alig választották meg a Tisza Pártot Magyarországon, Magyar Péter már kétszer is beszélt telefonon Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A megbeszélés egyik fontos pontja, hogy csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre, hogy a Tisza embereivel tárgyaljon – tudta meg a Válasz Online.

A tárgyalásokat két okból kell megkezdeni már a kormányalakítás előtt. Egyrészt van több ezermilliárd forint Magyarországnak járó EU-s pénz, amit még az idén le kell hívni, különben elvész örökre. Ez óriási feladat: a legtöbb tagállam kormánya 2021 óta dolgozik a saját kerete lehívásán, és szinte még egyik sem ért a végére. A pénzt ugyanis csak bonyolult feltételrendszerek betartásával lehet elhozni.

A Magyarországnak járó forrásokat igen bonyolult jogi szövevénnyel fagyasztották be a Magyarországnak járó támogatásokat. Ennek a feloldásához sok idő kellene, hiszen törvényeket és végrehajtási rendeleteket kell hozni, igazgatási rendszereket és intézményeket átszervezni.

A pénz lehívásának a feltételeit az Orbán-kormány 2022-ben hivatalosan elfogadta, sőt, alkudozott is ezekről. A feltételek korrupció-ellenes intézkedéseket, átláthatóságot, az igazságszolgáltatás és az egyetemek függetlenségét írták elő. 2024 elejére 12 milliárd euróhoz fértek hozzá abból, ami addig zár alatt volt. Orbán Viktor ezután leállított minden további intézkedést, és arra pályázott, hogy 2027 decemberében, a következő EU-s költségvetés megvétózásával visszamenőlegesen kizsarol mindent anélkül, hogy további engedményeket kellene tennie.

A 2020-as évek első felében a szokásos EU-s támogatások másféleszerese járt volna Magyarországnak, vagyis annyi pénz áramolhatott volna kívülről a magyar gazdaságba, mint még soha a kiegyezés óta. A Helyreállítási Alap (RRF) forrásaihoz viszont egyáltalán nem fért hozzá a még ügyvezető szerepben működő Orbán-kormány. Ez az az alap, amit idén le kell hívni, mert aztán a program végleg kifut. Az Mforon a GKI Zrt. vezető kutatóját, Balogh Csabát kérdeztük ennek jelentőségéről.

A következő néhány hónapban ehhez le kell adni egy tervet az Európai Bizottságnak, hogy mire költenék a több ezermilliárd forintot, és még azt is be kell mutatni, hogy az elköltött pénz egy része eredményesen hasznosult. A Válasz Online úgy tudja: egy szakértői csoport már másfél éve dolgozik a megoldáson a Tisza mellett, a választásig pedig elvégezték a munka dandárját.

Nyilvánvaló, hogy a munka többi részét kora őszig, amíg az RRF pénzhez hozzá kellene jutni, nem lehet bepótolni. Arra viszont van remény, hogy ha a Tisza-kormány halad a folyamattal, akkor a Bizottság elfogadhatja a részeredményeket is.

A Válasz Online-nak nyilatkozó szakértők becsléseinek átlaga alapján az RRF-keret jó kétharmada az idén még lehívható lehet, ez nagyságrendileg 6,5 milliárd euró. És ha az RRF kinyílik, akkor a kohéziós keretből befagyasztott bő 7 milliárd euró is hozzáférhető lesz a kormányzati ciklus hátralévő éveiben, mert a befagyasztások ördöglakatját úgy tervezték meg Brüsszelben, hogy az RRF feltételei között van az összes kohéziós feltétel is.