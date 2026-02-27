Már érezhető az áremelkedés a kutakon, de mi lesz hétvégén?

A Holtankoljak által gyűjtött adatok szerint a csütörtöki nagykereskedelmi áremelések pénteken már érezhetők lettek a benzinkutakon is. Igaz, a kiskereskedők egyelőre nem érvényesítették a teljes, a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében bruttó 6 forintos áremelkedést, hiszen a csütörtöki átlagárakhoz képest csak 2, illetve 3 forinttal nőttek az árak.

Pénteken az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 567 forint/liter

Gázolaj: 589 forint/liter

Szombaton nem változnak a nagykereskedelmi árak.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>