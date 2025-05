Már évi 500 ezer tonna törmeléket nyelhet el az Orbán család bányagödre

Engedélyezte a Fejér Vármegyei Kormányhivatal, hogy az Orbán család gánti bányatelkén a Dolomit Inert Kft. az eddigi évi 400 ezer tonna építési hulladék helyett évi 498 ezer tonna építési hulladékot dolgozzon fel, derül ki a kormányhivatal január 10-én meghozott határozatából. A napi mennyiséget pedig 1600 tonnáról 1992 tonnára növelheti az Orbán család cége. A Dolomit Inert Kft. többségi tulajdonosa a Gánt Kő Kft., emellett Orbán Győző, a miniszterelnök apja, valamint unokája, Orbán Dávid is közvetlen tulajdonrésszel rendelkezik benne.

A feldolgozás igazából azt jelenti, hogy az inert hulladékból legfeljebb 100 ezer tonnát töréssel hasznosíthatnak, a többivel pedig feltöltenek egy gigantikus bányagödröt. Az inert hulladék főleg betont, téglát, cserepet és üveget jelent.

A határozatból kiderül, hogy Dolomit Inert Kft. tavaly december 11-én adott be kérelmet arról, hogy 24,5 százalékkal bővíthessék a kapacitásukat., egy hónap múlva már meg is született a szükséges engedély a módosításról. Hivatkozik is arra a dokumentum, hogy a korábbi hatósági eljárás már megállapította, hogy a tevékenységből jelentős környezeti hatások táj- és természetvédelmi szempontból sem származnak. A benyújtott kérelem szerint a géppark feldolgozási kapacitása is elegendő lesz a megnövelt hulladékmennyiséghez, az alkalmazott technológia sem változik. A határozat szerint a gánti telephely környezetében a hatályos hulladékgazdálkodási engedély 2023-as kiadása óta eltelt időszakban érdemi változás nem történt.

Felpörgetik a munkát az Orbán-bányákban

Fotó: Vég Márton

Ugyanakkor az is szerepel a dokumentumban, hogy a kapacitásnövelés miatt az üzemóra megnövekedésével lehet számolni, amely a levegőterhelés kisebb mértékű, illetve a zajterhelés időszakának növekedésével járhat. A kormányhivatal arra jutott, hogy a több zaj és por miatt nem várható, hogy az állatok elvándorolnának, a növények pedig kipusztulnának. Az elérhető dokumentumok szerint a hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati dokumentációját az Envirex Környezetvédelmi Kft. készítette el. Ebben olvasható, hogy bár a bányaüzemet szinte minden irányból természetvédelmi területek veszik körbe, maga a bánya már nem a Tájvédelmi Körzet, nem a Natura 2000, és nem az ökológiai magterület része, ott a természetes élőhelyek már megszűntek.

Pozitívumként értékelik a mostani határozatban, hogy a tervezett kapacitásnövelésnek köszönhetően az érintett bányatelken lévő bányagödröt hamarabb is feltölthetik. Az nem derül ki, hogy mennyivel, mindenesetre az eredeti engedély úgy számolt, hogy a vértesi bánya területe jelenleg egészen pontosan 43,3656 hektár, a feltöltéses tájrendezés pedig 2077-ben fejeződhet be, ha 2024-ben elkezdik a munkát. A bányagödör feltöltés amúgy elvileg teljesen bevett dolog: többnyire tiszta betont, téglát, cserepet és kerámiát, valamint föld és kövek keverékét vesznek át a lakosságtól, építési vállalkozásoktól.

A Dolomit Inert Kft. többségi tulajdonosa a Gánt Kő Kft., de részesedéssel bír Orbán Dávid is – ő Orbán Viktor miniszterelnök unokaöccse, ifjabb Orbán Győző fia – , ő egyben a cég ügyvezetője is. Emellett kisebbségi tulajdonosként jelen van Mürkl Máté győri ügyvéd, aki korábban is üzleti kapcsolatban állt vele. A tulajdonosi kör tavaly decemberben tovább bővült: 2023. december 16-án idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja is közvetlenül megjelent a tulajdonosok között, nem csupán a Gánt Kő Kft.-n keresztül.



A Dolomit Inert Kft. viszonylag új cég: eredetileg DG Kőbánya Projekt Kft. néven jegyezték be 2023. július 10-én, majd még abban az évben nevet változtatott Dolomit Inert Kft.-re. A vállalkozás gyorsan lendületbe jött, és fontos szerepet kapott a gánti kőbányához kapcsolódó tevékenységben. Az üzleti feladatmegosztás világos: a Gánt Kő Kft. végzi a kőkitermelést, míg a Dolomit Inert Kft. a bányagödör feltöltéséért felel.

Lapunk írta meg először, hogy ezzel a konstrukcióval Orbán Dávid révén a kormányfő családjának harmadik generációja, egyre aktívabb szerepet vállal a családi bányászati üzletben.