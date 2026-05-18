Már ezen a héten fontos teszt vár az új kormányra

A nagy nemzetközi hitelminősítők még a nyár beköszönte előtt munkához látnak és felülvizsgálják Magyarország szuverén államadós-osztályzatát. A Moody’s május 22-én, pénteken, a Standard & Poor’s (S&P) egy héttel később, május 29-én mondhat ítéletet a magyar adósbesorolásról. Ami az S&P esetében áll a leggyengébb lábakon, hiszen a BBB-osztályzatunk mellé negatív kilátás tartozik. Vagyis egyetlen kedvezőtlen döntés azonnal a befektetésre már nem ajánlott, bóvli kategóriát jelentené.

Ettől függetlenül nagy izgalmakra még nem számíthatunk az előttünk álló napokban. Sokkal érdekesebbnek ígérkezik a következő hitelminősítői kör, november végén. Ekkorra már ugyanis Kármán András pénzügyminiszter vezetésével elkészülhet a 2026-os pótköltségvetés, sőt a 2027-es büdzsé tervezete is és az új kormány bemutathatja azt a közép- és hosszútávú konszolidációs tervet, ami az euró bevezetésének feltételeit is megteremtheti.

„A Moody’s kommentárja viszont érdekes lehet. A nagy hitelminősítők egyetértenek abban, hogy az idei költségvetési hiány meghaladja majd az 5 százalékot (a GDP-hez viszonyítva – a szerk.). A Fitch Ratings például áprilisban 5,6 százalékra számított. Azonban az első hónapok államháztartási adatainak fényében ez a szám inkább a 7 százalékhoz lehet közelebb” – mondta el Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői műsorában.

Eközben egyre több jel utal arra, hogy nem tartható fenn az üzemanyagokra vonatkozó védett áras rendszer. „A védett árak, árrésstopok eltörlése ettől függetlenül politikai kockázattal járhat. Így ezekre a lépésekre inkább csak az őszi hónapokban, az új kormány első 100 napjának letelte után számítok” – tette hozzá kollégánk.

