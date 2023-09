Már Hadházy Ákos sem hiszi el, amit most talált

Az országot folyamatosan gyanús közbeszerzések, furcsán elköltött uniós pénzek nyomában járó független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos már sok mindent látott, Csisztapusztán mégis leesett az álla.

" Ha nem látom, nem hiszem el: fedett FÜRDŐT AKARTAK építeni a Fonyód melletti Csisztapusztán, de ARRA NEM LEHETETT EU-s PÉNZT PÁLYÁZNI. Ezért a meglévő termálstrand területére építettek egy “BEREK LÁTOGATÓKÖZPONTOT”, amiben megtévesztésig hasonlít egy fedett FÜRDŐHÖZ"

- írja legújabb Facebook-bejegyzésében, hozzátéve, hogy az önkormányzat a strand területén található, medencének előkészített helyet kapott épületet konferenciateremnek hívja, és egy helyi országgyűlési képviselő már 2017-ben arra panaszkodott, hogy fedett fürdő bővítésre lenne szükség, de arra nem lehet pályázni.

"Hát, megoldották okosba"

- teszi hozzá Hadházy, aki azt is leírja, hogy a két hete átadott "látogatóközpontot" rögtön be is zárták az ünnepélyes átadó után, a strand személyzete sem tudta megmondani, mikor nyithat ki.