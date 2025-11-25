3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Bank Gránit Bank

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Natív tartalom

Teljessé vált az NFC elven működő érintésmentes fizetési lehetőségek palettája a Gránit Banknál: az okosórás fizetések mellett mostantól karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a pénzintézet ügyfelei. A bank ráadásul most ingyenesen biztosítja a karkötőket azoknak az ügyfeleknek, akik legalább két ügyfélajánlást teljesítenek 2025. december 19-ig.

A kényelmes, hordható eszközökkel (például karkötő, gyűrű) történő fizetés egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben, mint például sportoláskor, strandon, rendezvényeken.  Sem a fizikai, sem a mobiltelefonba digitalizált bankkártyára nincs szükség, ráadásul ezek a kiegészítők stílust is teremtenek. A megoldás nemcsak a POS-terminálokon, hanem az erre alkalmas ATM-eken is használható. Az ilyen típusú, viselhető eszközök az adatokat titkosítva tárolják, így azok nem jutnak el a kereskedőhöz.

A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál idén december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt, így erősítve a könnyű és biztonságos digitális fizetési módszerek elterjedését.

Egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben
Egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben
Fotó: Gránit Bank

A Pay with style – Fizess stílusosan kampányban az ingyenes karkötőt annak az első 400 ügyfelének adja át a Gránit Bank, akik ajánlókódjukat felhasználva legalább kétszer eredményesen ajánlanak ügyfelet. (A karkötő mellett természetesen 20-20 000 forint is jár minden sikeres ajánlásért, ha az erre vonatkozó ügyfélajánlási feltételeket is teljesíti az Ajánlott).

„A Gránit Banknál célunk, hogy innovációinkkal a legmodernebb és legbiztonságosabb digitális fizetési megoldásokat kínáljuk. Az új NFC-képes, viselhető eszközök bevezetését követően már meg is történtek az első sikeres karkötős fizetések. Várakozásaink szerint a viselhető eszközök legalább olyan népszerűek lesznek az érintésmentes fizetések terén, mint az okosórás fizetés, amelyet a Gránit Bank minden, népszerű típuson már eddig is biztosított” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

További részletek a https://granitbank.hu/mobil-fizetes/ és az Ügyfélajánlási Programról szóló Hirdetményben – https://granitbank.hu/hirdetmenyek/

A Gránit Bankról

A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit első sorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2024-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard – Év bankja 2024 versenyben a Beyond Banking szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év kiberbiztonsági edukációs kampánya 2024”, valamint „Az év marketingkommunikációs kampánya 2024” díjat. 2025-ben a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a Banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23.-óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Valakik bennfentesen kereskedtek Mészáros Lőrinc egyik legnagyobb cégeinek részvényeivel

Valakik bennfentesen kereskedtek Mészáros Lőrinc egyik legnagyobb cégének részvényeivel

Bírságot szabott ki a jegybank.

Ha így megy tovább, ingyen lesz a benzin

Ha így megy tovább, ingyen lesz a benzin

A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan. 

Újabb MNB-botrány van kialakulóban? – de már nem Matolcsy György ügyei miatt

Újabb MNB-botrány van kialakulóban? – de már nem Matolcsy György ügyei miatt

Értesüléseink szerint a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága vizsgálatot indít egy olyan megbízási szerződés ügyében, amelyet a jegybank a nyáron egy olyan vállalkozással, az MPF Group Kft.-vel kötött takarítási és karbantartási munkálatokra, 17 milliárd forintos értékben, amely idén februárban alakult, így semmilyen referenciával nem rendelkezik.

Mesterséges intelligenciára váltanak a cégek?

Mesterséges intelligenciára váltanak a cégek?

Egyre többen használják az AI-t.

Abból is Mészáros Lőrinc gazdagodhat, ha a Fradi eladja a legértékesebb játékosát?

Tóth Alex érdekeit a felcsúti milliárdos által alapított játékosügynökség képviseli.

Foghatják a fejüket a médiacégek: így tér vissza a reklámadó

A magyarországi reklámadó szabályozás jelenleg felfüggesztett állapotban van: az adókulcs 0%, így gyakorlatilag nincs adófizetési kötelezettség. A 2025. őszi adócsomag azonban váratlan fordulatot hozott: 2026. július 1-jétől újra életbe lép a 7,5 százalékos adó, holott a piaci szereplők legkorábban a 2027-es évtől várták annak visszavezetését. Ez új helyzetet teremt a médiacégek és reklámozók számára.

Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya Európában, akik időben fizetik számláikat: a két évvel ezelőtti 63 százalékhoz képest 2025-re 76 százalékra emelkedett az arányuk az Intrum követeléskezelő éves Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) szerint.

A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. Erre egyre több bizonyíték van, ugyanis egyre több nyilatkozó is erre utal. 

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

A béke hírére csökken az ár?

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168