Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

A kényelmes, hordható eszközökkel (például karkötő, gyűrű) történő fizetés egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben, mint például sportoláskor, strandon, rendezvényeken. Sem a fizikai, sem a mobiltelefonba digitalizált bankkártyára nincs szükség, ráadásul ezek a kiegészítők stílust is teremtenek. A megoldás nemcsak a POS-terminálokon, hanem az erre alkalmas ATM-eken is használható. Az ilyen típusú, viselhető eszközök az adatokat titkosítva tárolják, így azok nem jutnak el a kereskedőhöz.

A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál idén december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt, így erősítve a könnyű és biztonságos digitális fizetési módszerek elterjedését.

Fotó: Gránit Bank

A Pay with style – Fizess stílusosan kampányban az ingyenes karkötőt annak az első 400 ügyfelének adja át a Gránit Bank, akik ajánlókódjukat felhasználva legalább kétszer eredményesen ajánlanak ügyfelet. (A karkötő mellett természetesen 20-20 000 forint is jár minden sikeres ajánlásért, ha az erre vonatkozó ügyfélajánlási feltételeket is teljesíti az Ajánlott).

„A Gránit Banknál célunk, hogy innovációinkkal a legmodernebb és legbiztonságosabb digitális fizetési megoldásokat kínáljuk. Az új NFC-képes, viselhető eszközök bevezetését követően már meg is történtek az első sikeres karkötős fizetések. Várakozásaink szerint a viselhető eszközök legalább olyan népszerűek lesznek az érintésmentes fizetések terén, mint az okosórás fizetés, amelyet a Gránit Bank minden, népszerű típuson már eddig is biztosított” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

További részletek a https://granitbank.hu/mobil-fizetes/ és az Ügyfélajánlási Programról szóló Hirdetményben – https://granitbank.hu/hirdetmenyek/