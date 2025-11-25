Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

A kényelmes, hordható eszközökkel (például karkötő, gyűrű) történő fizetés egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben, mint például sportoláskor, strandon, rendezvényeken. Sem a fizikai, sem a mobiltelefonba digitalizált bankkártyára nincs szükség, ráadásul ezek a kiegészítők stílust is teremtenek. A megoldás nemcsak a POS-terminálokon, hanem az erre alkalmas ATM-eken is használható. Az ilyen típusú, viselhető eszközök az adatokat titkosítva tárolják, így azok nem jutnak el a kereskedőhöz.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál idén december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt, így erősítve a könnyű és biztonságos digitális fizetési módszerek elterjedését.
A Pay with style – Fizess stílusosan kampányban az ingyenes karkötőt annak az első 400 ügyfelének adja át a Gránit Bank, akik ajánlókódjukat felhasználva legalább kétszer eredményesen ajánlanak ügyfelet. (A karkötő mellett természetesen 20-20 000 forint is jár minden sikeres ajánlásért, ha az erre vonatkozó ügyfélajánlási feltételeket is teljesíti az Ajánlott).
„A Gránit Banknál célunk, hogy innovációinkkal a legmodernebb és legbiztonságosabb digitális fizetési megoldásokat kínáljuk. Az új NFC-képes, viselhető eszközök bevezetését követően már meg is történtek az első sikeres karkötős fizetések. Várakozásaink szerint a viselhető eszközök legalább olyan népszerűek lesznek az érintésmentes fizetések terén, mint az okosórás fizetés, amelyet a Gránit Bank minden, népszerű típuson már eddig is biztosított” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A Gránit Bankról
A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit első sorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2024-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard – Év bankja 2024 versenyben a Beyond Banking szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év kiberbiztonsági edukációs kampánya 2024”, valamint „Az év marketingkommunikációs kampánya 2024” díjat. 2025-ben a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a Banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23.-óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.