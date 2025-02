Már kedden kiszivárgott egy intézkedés a szerdai kormányülésről

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor és Rogán Antal is Gulyás Gergelyt nézi – már megint készül valami a Karmelitában Összegyűlt az Orbán-kormány színe-java, vajon miről döntenek?

Orbán Viktor elmondta, két év alatt 90 milliárd forintot szánnak a vidéki nyugdíjasok otthonainak felújításához. Hozzátette, „ha jól megy”, akkor két év után ezt az összeget meg is emelik.

azok is részesülhessenek belőle, akik öregségi vagy korhatár előtti nyugdíjban részesülnek.

