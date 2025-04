Már kisfalusi italboltokat is támogat a kormány

A támogatásra az érintett településeken üzemelő, egész évben nyitva tartó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) regisztrált, lezárt üzleti évvel rendelkező italüzletek adhatják be igénylésüket. A szolgáltatók május 23-ig az NTAK rendszerén keresztül jelentkezhetnek. A felhívás elérhető a kisfaludyprogram.hu weboldalon.

Az új felhívás a pályázatkezelő Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt. által február végén az ezer fő alatti települések kiskocsmái számára kiírt program folytatása. Célja, hogy egyszerű jelentkezés és gyors ügyintézés mellett hatékonyan járuljon hozzá a falusi sörözők, borozók, presszók fejlesztéséhez, növelve a vidéki települések lakosságmegtartó képességét is – tették hozzá.

Az ezer és kétezer fő közötti települések italüzletei is pályázhatnak a Magyar falu programhoz kapcsolódó 3 millió forintos támogatásra – közölte a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt. pénteken.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!