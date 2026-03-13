2p

Már az új kormány ajtaján kopogtatnak a hazai nyugdíjasok

mfor.hu

Szerintük nem lehet tovább halogatni az életminőségük javítását.

Politikai pártok és civil szervezetek vezetőivel is egyeztetne a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) az általuk összeállított idősügyi szakmai követelésről, és szeretné azt a majdani új kormány asztalára tenni, derül ki a szervezet közleményéből.

„Nem lehet tovább halogatni a nyugdíjasok életminőségének javítását, hacsak nem az a hatalom célja, hogy minél több idős ember nyomorogjon Magyarországon a kevés nyugdíjából, ne kapjon méltó egészségügyi ellátást, s ne védje törvény a generáció érdekeit” – jelentette ki Juhász László, a kilenc nagy nyugdíjas szervezetet képviselő NYUSZET alapító elnöke.

A szervezet terjedelmes, rövid- és hosszú távú megoldásra szánt szakmai tanulmányt készített.

Mint írják, a követelésük három kiemelt témára épül: az idősügyi törvény megalkotására, a nyugdíjrendszer megváltoztatására, valamint egy integrált egészségügyi rendszer kiépítésére.

Ezen belül többek között az idősek jogainak törvényi garanciáját, az alacsony nyugdíjak rendezését, valamint az idősgondozás két fontos területének, a szociális és az egészségügyi ellátó rendszernek a fokozatos integrációját indítványozzák.

A szervezet a kiemelt témák összefoglalóját elküldte a pártoknak is. Levelében jelezte, hogy még az országgyűlési választások előtt személyesen egyeztetne a téma iránt érdeklődőkkel, és meghallgatná javaslatukat a szerintük lehetséges megoldásról.

(MTI)

