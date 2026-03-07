Már korlátozzák a benzinvásárlást egy vidéki benzinkúton

Mennyiségi korlátozást vezettek be az őcsényi benzinkúton – írta meg a teol.hu, amit a 24.hu szemlézett. A mintegy 2000 lelkes Tolna vármegyei település benzinkútját érintő hírt az egyik olvasó osztotta meg a megyei napilappal, amely utánajárt a dolognak.

Mint kiderült, az őcsényi benzinkúton valóban mennyiségi korlátozást vezettek be:

30 liternél több benzint és gázolajat nem lehet vásárolni.

Az erről szóló információt a benzinkutat üzemeltető vállalkozó egy táblán ki is függesztette, amelyen felhívja a figyelmét az oda betérő járművezetőknek, hogy a „kialakult helyzetre való tekintettel” szükségessé vált a mennyiségi korlátozás, ezért naponta egy járműbe csak 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.

A 24.hu cikke szerint az Iránban kitört háború és a Barátság kőolajvezeték leállása miatt idehaza sokan arra számítanak, folyamatosan emelkedni fog a már amúgy is megugrott üzemanyagár. Ráadásul megkezdődött a magyarországi mezőgazdasági idény, lapunk értesülései szerint vidéken a gazdák elkezdték feltölteni üzemanyagkészleteiket, így hiány alakulhat ki gázolajból. Már a lakosság körében is elindult a pánikvásárlás, azonban a szakértők szerint felesleges a benzinkutakra rohangálni, mert nem várható sem üzemanyaghiány, sem drámai áremelkedés.

A teol.hu megkérdezett az intézkedésről egy környékbeli gazdálkodót, aki a traktorja üzemanyagtartályát szerette volna gázolajjal teletölteni. „130 literes a traktorom tartálya, a 30 liter csak lötyögne benne. Ezt nem gondolja komolyan ez a jóember! Itt vannak a tavaszi munkák, mást sem csinálunk majd, mint a benzinkútra járunk tankolni? Mekkora veszteség lenne ez nekünk? Inkább keresek egy másik benzinkutat a környéken” – fogalmazott a lapnak a gazdálkodó.

Egyelőre a környéken más kútüzemeltetők még nem hoztak hasonló döntést, a portál nem talált másik állomást, ahol szintén mennyiségi korlátot vezettek volna be. Igaz, több helyen is elmondták: nem kizárt, hogy a közeljövőben náluk is szükség lesz az egyszeri tankolás mennyiségének maximalizálására – olvasható a cikkben.