Már látják a fényt az alagút végén az iparban dolgozók, de azért még nem dőlhetünk hátra

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított februári értéke: 51,3. Ez a korábbi február havi értékekkel összevetve alacsonyabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,6), de megegyezik az előző három év e havi értékeinek átlagátval (51,3).

Miután 2025 nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, az év utolsó harmadában a trend megfordult, s februárban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar mérsékelt bővüléséről számoltak be.

A februári felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek, míg az egyedi indexek közül nyolc áll a fellendülési tartományban.

A termelési mennyiség indexe nőtt ebben a hónapban, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja. 1995 óta ez a tizedik legkisebb e havi érték.

Az új rendelések indexe szintén nőtt, az index az új rendelések állományának emelkedését jelzi. 1995 óta ez a tizedik legkisebb e havi érték.

A szállítási átfutási idő indexe nőtt januárhoz képest. Az eddigi e havi értékeket vizsgálva az idei a negyedik legkisebb érték 1995 óta.

A vásárolt készletek index nőtt, értéke 50,0 pont felett áll és fellendülést mutat. Az e havi indexérték a kilencedik legmagasabb érték 1995 óta.

A foglalkoztatottsági index csökkent, épphogy zsugorodást mutat. Az indexérték a tizenötödik legnagyobb e havi érték.

A felmérés további eredményei

A beszerzési mennyiség indexe nőtt az előző felméréshez képest. A mostani indexérték alacsonyabb az elmúlt három év átlagánál, emellett a tizenötödik legkisebb e havi adat.

A beszerzési árak esetében az e havi index nőtt, az indexérték összességében az árak markáns emelkedését jelzi. A mostani indexérték 1995 óta vizsgálva a tizenharmadik legkisebb e havi érték.

A késztermékkészletek indexe februárban nőtt az előző hónaphoz képest, értéke továbbra is a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték magasabb a hosszútávú átlagnál, ez a második legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértek, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben négyet, 2025-ben kilencet.

A külpiaci mutatók közül az exportindex és az importindex is 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is folytatódott.

Ebben a hónapban acél, alapanyagok, alumínium, csomagolóanyagok, élőállat, festékek, nemesfémek, ötvözetből készült drótok, színesfémek és vezetékek kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt ötvözetekből készült drótokból, speciális öntvényekből és vezetékekből. Jelentősebb árcsökkenésről homlokzatszigetelő anyagok, kínai poliészter, polietilén termékek, tejtermékek valamint vákuumfólia, kapcsán számoltak be válaszadóink.