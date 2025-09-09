Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Már megint a nyugdíjasok húzták a rövidebbet

Az idősek általuk jellemzően megvásárolt termékek, illetve igénybe vett szolgáltatások ára egy év alatt jobban nőtt, mint az átlagos infláció.

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

12 hónap alatt, 2024. augusztushoz viszonyítva:

  • Az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,7 százalékkal), ezen belül a tojásé 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 28,9), az édesipari lisztesárué 13,6, a gyümölcslé, zöldségléé 13,6, a büféáruké 9,3, az étolajé 8,8, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,5, a liszté 11,6, a cukoré 10,0, a párizsi, kolbászé 6,6, a tejtermékeké 6,2, a sertéshúsé 4,9 százalékkal mérséklődött.
  • A háztartási energiáért 11,0 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult.
  • A szeszes italok, dohányáruk ára 7,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,5 százalékkal.
  • A szolgáltatások 5,4 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 10,2, a sport, múzeumi belépők 10,0, a lakásjavítás és -karbantartás 9,9, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a testápolási szolgáltatások 9,6, az egészségügyi szolgáltatások 8,5 százalékkal.
  • A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a konyha- és egyéb bútorok 6,3, a szobabútorok 5,2, az új személygépkocsik 2,0 százalékkal többe kerültek.
  • A járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött.
  • A gyógyszer, gyógyáruk 4,5 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2025. júliushoz viszonyítva:

  • Az élelmiszerek ára nem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1 százalékkal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2százalék-kal mérséklődött.
  • A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, 0,6 százalék-kal, ezen belül a dohányáruk 0,7 százalékkal.
  • A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5, a lakbér 1,6, a sport, múzeumi belépők 0,5 százalékkal drágultak.
  • A háztartási energia ára nem változott, ezen belül az elektromos energiáért 0,2 százalékkal többet, a palackos gázért 1,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.
  • A járműüzemanyagok ára 0,8, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3 százalékkal mérséklődött.

Biztató, hogy a hosszabb távú inflációs folyamatokra utaló maginfláció az átlagos inflációtól több tizedszázalékponttal elmaradva, 3,9 százalékkal emelkedett éves szinten.

Ugyanakkor a nyugdíjasok szomorúan szembesülhetnek azzal, hogy az általuk jellemzően megvásárolt termékek, illetve igénybe vett szolgáltatások árváltozását jelző mutató két tizedszázalékponttal magasabb lett az átlagos rátánál.

Arra pedig, hogy mire számíthatunk ebben a hónapban, a KSH adatfelméréséhez képest mintegy két héttel később, szeptember elején elvégzett Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés eredményeiből tudunk némi következtetést levonni.

Részletes elemzéssel, benne a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai elemzők gyorsértékelésével hamarosan jelentkezünk.

Kétéves mélyponton a dollár, az euróval szemben is tartja magát a forint

Utoljára 2023 júliusában volt ennyire alacsony a dollár árfolyama a forinthoz viszonyítva.

Amerikából küldenek selyemzsinórt Orbánéknak?

Korábban Donald Trump, a hétvégén pedig a pénzügyminisztere, Scott Bessent beszélt arról, hogy másodlagos vámokat kellene bevezetni az orosz olajat vásárló államokra. A magyar kormány szerint ugyanakkor szó sincs korlátozásról, csak Brüsszel ármánykodása áll a háttérben. Természetesen semmi sem fekete és fehér, de a hazai ellátás biztosítása még egy esetleges korlátozás esetén sem lenne megoldhatatlan feladat.

Van, amikor nem lehet mellébeszélni a magyar gazdaság igazi helyzetéről

A Trend FM reggeli műsorában a legfrissebb Árkosár-felmérések mellett a Közgazdász-vándorgyűlés helyszíni tapasztalatai is szóba kerültek.

Lesújtott az amerikai pöröly, de eddig Trump terve sem fenékig tejfel

Már látszódnak az első markáns jelei a Donald Trump által indított vámháborúnak a globális kereskedelemben: Kína és Németország is elkezdte újragombolni az exportstratégiáját. A szállítási útvonalak megváltozása Magyarországra is hatással van, sőt, mi az EU-átlaghoz képest még inkább kitettek vagyunk az amerikai felvevőpiacoknak.

Beszólt Trump a magyar kormánynak, vagy sem? Szijjártó Péter elárulta

A külügyminiszter szerint nem üzent Trump.

Jönnek az uniós pénzek, jól alakult a hiány augusztusban

Az időarányosnál kedvezőbben alakult az államháztartási hiány augusztusban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Évekig belelátott az Orbán család bányacégének pénzügyeibe, most lecserélték a könyvvizsgálót

A számviteli törvénynek mindig megfelelt a Dolomit Kft. a 13 év után lecserélt könyvvizsgáló jelentései szerint.

Épp elég a 30 ezer forintnyi utalvány egy nyugdíjas nagybevásárlására

Az augusztusi árcsökkenés után szeptemberre a korábbi szintre emelkedett az idősek által jellemzően vásárolt termékek ára a hazai hipermarketláncokban. Az alacsony bázis miatt most egy magasabb árkosárindexet mértünk, mely a következő hónapokban várhatóan csökkenni fog. Itt a szeptemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Orbán Viktor az EU felbomlásáról beszélt Kötcsén és azt üzente: semmi sem lesz elfelejtve

Magyar Péter után a miniszterelnök is megtartotta kötcsei beszédét – ezek voltak a világ és Magyarország gazdasági kérdéseit érintő főbb gondolatai.

Magyar Péter elárulta, hogyan lehet működő Magyarországot építeni

Négy pillért említett a Tisza Párt elnöke Kötcsén.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

