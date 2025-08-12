Már megint milliárdokat tologatott Orbán Viktor az éjjel

A legfrissebb Magyar Közlönyből kiderül, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azonnali hatállyal elrendelte 6,3, illetve 1,4 milliárd forint azonnali átcsoportosítását a költségvetésben.

Az átcsoportosítás legnagyobb nyertese a Kulturális és Innovációs Minisztérium, méghozzá az „Innovációs közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének és feladatainak támogatása” nevű előirányzata, ide kereken 5 milliárd forint kerül, és ezt pontosan fedezi is a Nemzetgazdasági Minisztérium Járműipari innovációs és fejlesztési feladatok "egyéb felhalmozási célú kiadásainak 5 milliárd forintos megkurtítása.