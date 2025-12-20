2p
Már megint nagy drágulásnak nézünk elébe

mfor.hu

Jelentősen nőnek a fuvardíjak. 

Megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói szakmai érdekképviseletek között a fuvardíjak emeléséről. A díjak két lépcsőben nőnek: január 1-jétől 4,3 százalékkal emelkednek, majd március 1-jétől a 2025-ös díjszinthez képest összességében 35 százalékos növekedést érnek el – áll a minisztérium közleményében. 

Az ÉKM közleménye szerint a felek több kiegészítő kérdésben is megegyeztek. Támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az átmenő forgalom döntően 2×2 sávos útvonalakon haladjon, továbbá 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor is.

Abban is megállapodtak, hogy a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják, valamint újabb lépések történnek a fuvarozókat érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében, például a bírságriasztási rendszer és a hibás regisztrációk javíthatóságának fejlesztésével.

Ezt se köszönjük meg
Fotó: Pixabay

Emellett közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályozás egyszerűsítését is.

A megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium mellett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint több szakmai és érdekképviseleti szervezet írta alá, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.

