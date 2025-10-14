Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Csökkentek az árak a kutakon. De mennyivel?

Csökkent a 95-ös benzin átlagára hétfőről keddre, 1 forinttal – derül ki a holtankoljak.hu közléséből. Szerdán a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak nem változnak.

Kedden a benzin ára átlagosan 581 forint literenként, a gázolaj pedig 586 forintos átlagárral kapható a kutakon. Az elmúlt két hétben a benzin átlagára 11 forinttal, a gázolajé 10 forinttal csökkent literenként.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Zárolt magyar uniós pénzek: sorsdöntő tárgyalás kezdődik kedden – Ursula von der Leyen és Orbán Viktor egy oldalon?

Bíróság elé citálták az Európai Bizottságot azért, mert feloldotta az uniós források egy részének zárolását. 

Félkész ország? Alig épült valami az országban augusztusban

Súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban az elemzők szerint.

Hatalmasat zuhant a magyar autógyártás augusztusban

A közúti gépjármű gyártása 35 százalékkal maradt el idén augusztusban a tavalyitól a KSH adatai szerint. Az export sem néz ki jól a járműiparban. Két magyar régióban még így is nőni tudott az ipari termelés, Dél-Alföld viszont elesett.

Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása

Csak fellángolásnak bizonyult a miniszter hatáskörébe tartozó építőipar júliusi növekedése, az augusztusi éves szintű mínusznál nagyobbra több évig kell visszalapozni.

A német ipar már beindult, de a magyart még nem húzza magával

Idén még gyenge lesz a Magyarországon épülő nagy gyárak várt hatása az iparra – derül ki a GKI Gazdaságkutató elemzéséből. Különösen úgy, hogy a CATL-gyár második ütemének előkészítését felfüggesztették.

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitelek szűkítették a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai mozgásterét. Erről is esett szó a Trend FM hétfő délelőtti adásában, amely vendége főszerkesztőnk, Csabai Károly volt.

Nem a NER veszi meg a Sziget Fesztivált?

Mészáros Lőrinc cégei épp idén bukkantak fel először a nemzetközileg is ismert fesztiválon. Most az egész Sziget eladó. Gerendai Károly is visszatérhet.

Áll a bál Brüsszelben: Orbán Viktor embere egyre nagyobb bajban

Alaposan kivizsgálnák Várhelyi Olivér szerepét a dagadó brüsszeli kémbotrányban.

Egyre rövidebb a banki feketelista

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél. Miután egy hiteladósra átlagosan 1,8 szerződés jut, nagyjából 350 ezren lehetnek a banki feketelistán. 

Ha benzines a kocsink és szükséges, holnap menjünk tankolni

A benzin ára csökken holnaptól.

