Már megint olcsóbban tankolhatunk

Csökkent a 95-ös benzin átlagára hétfőről keddre, 1 forinttal – derül ki a holtankoljak.hu közléséből. Szerdán a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak nem változnak.

Kedden a benzin ára átlagosan 581 forint literenként, a gázolaj pedig 586 forintos átlagárral kapható a kutakon. Az elmúlt két hétben a benzin átlagára 11 forinttal, a gázolajé 10 forinttal csökkent literenként.

