Már megint veszélyes jeleket mutat a magyarok fő mumusa

Robusztusság? Miként készülnek a jegybanki elemzések? Megtudtuk – Klasszis podcast

Hogyan készülnek azok az elemzések amelyekből a jegybank és a gazdasági élet szereplői dolgoznak? Mitől lesz egy elemzés „robusztus”? Ezekről, és sok minden másról is kérdeztük Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját, elemzési szakemberét a Klasszis podcastjában. Megtudtuk, mire támaszkodik a Monetáris Tanács egy kamatdöntés előtt, ahogy azt is, hogy neki személy szerint voltak-e olyan melléfogásai, amelyek most is álmatlan éjszakákat okoznak.