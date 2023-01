Már most több mint 15 milliárd forintba került a Citadella felújítása

Újabb, 8,551 milliárdos közbeszerzési tendert nyert a Citadella felújításának projektjén a Mészáros Lőrinc nevével fémjelzett ZÁÉV Zrt., illetve a Garancsi István tulajdonában álló Market Zrt. – derül ki az uniós közbeszerzési értesítő pénteki számából. A hirdetmény értelmében a 3. lehívást jelentő összeg a két kormányközeli üzletember cége számára a Citadella erődfalának restaurálási munkáihoz biztosított alap organizációs tételek meghosszabbításának feltételeit biztosítja további 16 hónapra. Ez ebben a fázisban számos bontási műveletet is magába foglal – olvasható ki a hirdetményből.

Fotó: Wikipedia

Így lebontják a Citadella erődfalain kívüli területen a felszín alatti víztartályt, kerítéseket, előlépcsőket, tereplépcsőket, szabadlépcsőket és kistámfalakat, sétánykorlátokat, kerti berendezéseket, valamint a Szabadság-szobor előtti területen lévő zászlórudakat is leszerelik.

Szintén ennek a projektrésznek a feladatai közé tartozik a rondella főbejárati épülettömbjének és a panoráma-étterem szárnyának teljes bontása tetőfelépítménnyel, belső szerkezetekkel, burkolatokkal együtt. Az épület más helyein a tartószerkezetek részleges, belső szerkezeteinek teljes bontása, az épített kéménytest, liftakna és alépítményeik bontása szintén.

A zárófödém teljes feltöltésének és rétegeinek bontása, az építés idejére a csapadékvíz elleni ideiglenes védelem kiépítése, a belső helyiségek részben sziklabontással történő mélyítése, belső udvar padlószintjének süllyesztése ugyancsak ennek a fázisnak részeként történnek meg, ahogy a homlokzatra, tetőre szerelt berendezések és segédszerkezetek bontása is.

Fotó: Wikipedia

Orbán Viktorék 2020 nyarán kormányhatározattal döntöttek a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma megvalósításáról és a Citadella-sétány megújításáról, majd ugyanezen a napon azt egy kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé is nyilvánították.

2020 novemberének végén pedig ugyancsak kormányhatározat született az ehhez szükséges források biztosításáról. Ez utóbbi szabályozó kimondja azt is, hogy a teljes beruházásra legfeljebb 20 milliárd forint költhető a központi költségvetésből, amiből 16 milliárd forintot a 2020-as, 4 milliárd forintot a 2021-es költségvetés terhére kell kifizetni.

A 2020 szeptemberében kiírt, majd többször módosított közbeszerzési eljárást 2021 januárjában nyerte el a kormányközeli ZÁÉV–Market-duó, akik 14 milliárd 882 millió forintos ajánlatot tettek. A másik ajánlattevő ugyancsak kormányközeli körökből került ki: a W-É Konzorciumot Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak üzletfelei alkották, a West Hungária Bau Kft. és az Épkar Zrt.

A közbeszerzési dokumentumok között olvasható keretszerződés értelmében a megrendelő Várkapitányság Nonprofit Zrt. a 20 milliárdos keretösszeg legalább 70 százalékának (14 milliárd forint) kimerítésére vállalt kötelezettséget. A 2021. január 8-án aláírt hivatalos irat szerint a keretszerződés 48 hónapra szól, azaz a műemléknek 2024 végére készen kell lennie.

Az első lehívásra 2021 tavaszán került sor, ennek keretében vizsgálatokat végeztek arról, hogy a külső kőszerkezetű erődfalak, a rondella épületében a födémek és falazatok, valamint a Szabadság-szobor talapzata milyen állagmegóvási munkálatokat igényel a rekonstrukciós munkák előtt. Ennek az első lehívásnak az értékét eredetileg 1,4 milliárd forintra becsülték, a szerződést végül 1,2 milliárd forintról kötötték meg, mely később 1,3 milliárd forintra nőtt.

A rekonstrukció második fázisában került sor a most is a Citadellán lobogó zászló felállítására, de emellett előkészítő feltárásokra, falrekonstrukcióra, illetve organizációra, azaz a munkaterület kialakítására is sor került.

Ebben a körben az eredetileg 5,8 milliárd forintos becsült érték helyett 5,3 milliárd forint lehívására került sor tavaly januárban, mely az év végére először 5,5 milliárd, majd 5,9 milliárd forintra nőtt.

Ezután érkeztünk el a mostani, 3. lehíváshoz, mely 8,5 milliárd forinttal az eddigi legnagyobb tétel a Citadella-projekt során. A három tétel együtt tehát már 15,7 milliárd forintot tesz ki.