Már nem menő egy hétre lemenni a Balatonhoz

Siófokon nyaraltak a legtöbben Magyarországon azok közül, akik belföldön utaztak – írja az MTI a Szallas.hu adatai alapján. Az összes nyári szállásfoglalás 31 százaléka a Balaton térségére vonatkozott, amihez Balatonfüred és Hévíz is nagy mértékben hozzájárult.

A nyári, belföldi szállásfoglalások nyolcvan százaléka 170 ezer forint alatti kategóriába esett: 47 százalékuk 70 ezer forintnál olcsóbb volt, míg 34 százalék a 70-170 ezer forintos sávba tartozott. A 170-270 ezer forint és a 270-370 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék, illetve 4 százalék volt idén nyáron, míg az ennél magasabb értékűek aránya 3 százalékot tett ki. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.

A 70 ezer forint alatti szállásköltség magas arányára magyarázat lehet, hogy az idei nyarat a rövid utazások uralták. Az egyéjszakás (28 százalék) és kétéjszakás (30 százalék) foglalások mellett az utazók ötöde háromnapos pihenést választott. Négy éjszakára 12 százalékuk foglalt szállást, és csak 2 százalékuk választott egyhetes vagy hosszabb tartózkodást.

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok inkább hotelt választottak (30 százalék), míg a családosok apartmanokat (40 százalék) A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte.

Szállástípusok közül a legkeresettebb az apartman volt (32 százalék), amelyet a hotelek (27 százalék) és a vendégházak (22 százalék), illetve a panziók követtek (13 százalék).

A Szallas.hu szeptemberi előfoglalási adatai szerint a települések toplistáját Budapest vezeti, majd Eger, Siófok, Gyula és Szeged következik. Szállástípus megoszlás szerint a hotelek megelőzik az apartmanokat, és a nyári időszakhoz képest pedig nő a párban utazók aránya (58 százalék).