Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Balaton

Már nem menő egy hétre lemenni a Balatonhoz

mfor.hu

Az idén nyáron belföldre utazók alig 10 százaléka foglalt szállást négy éjszakánál hosszabb időre. Összesítésben Siófok a legnépszerűbb úticél, a szállásfoglalások közel fele 70 ezer forint alatt maradt.

Siófokon nyaraltak a legtöbben Magyarországon azok közül, akik belföldön utaztak – írja az MTI a Szallas.hu adatai alapján. Az összes nyári szállásfoglalás 31 százaléka a Balaton térségére vonatkozott, amihez Balatonfüred és Hévíz is nagy mértékben hozzájárult.

A nyári, belföldi szállásfoglalások nyolcvan százaléka 170 ezer forint alatti kategóriába esett: 47 százalékuk 70 ezer forintnál olcsóbb volt, míg 34 százalék a 70-170 ezer forintos sávba tartozott. A 170-270 ezer forint és a 270-370 ezer forint közötti foglalások aránya 12 százalék, illetve 4 százalék volt idén nyáron, míg az ennél magasabb értékűek aránya 3 százalékot tett ki. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát SZÉP-kártyával fizették a Szallas.hu oldalon.

A 70 ezer forint alatti szállásköltség magas arányára magyarázat lehet, hogy az idei nyarat a rövid utazások uralták. Az egyéjszakás (28 százalék) és kétéjszakás (30 százalék) foglalások mellett az utazók ötöde háromnapos pihenést választott. Négy éjszakára 12 százalékuk foglalt szállást, és csak 2 százalékuk választott egyhetes vagy hosszabb tartózkodást.

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok inkább hotelt választottak (30 százalék), míg a családosok apartmanokat (40 százalék) A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte.

Szállástípusok közül a legkeresettebb az apartman volt (32 százalék), amelyet a hotelek (27 százalék) és a vendégházak (22 százalék), illetve a panziók követtek (13 százalék).

A Szallas.hu szeptemberi előfoglalási adatai szerint a települések toplistáját Budapest vezeti, majd Eger, Siófok, Gyula és Szeged következik. Szállástípus megoszlás szerint a hotelek megelőzik az apartmanokat, és a nyári időszakhoz képest pedig nő a párban utazók aránya (58 százalék).

Elhalasztaná az üzemanyagok adóemelését a kormány

Januárra tervezték, lehet, hogy július lesz belőle. A benzin árát 9 forinttal, a dízelét 8 forinttal emelné literenként a tervezett intézkedés.

Megkongatták a vészharangot a kereskedők, elhallatszik a Karmelitáig?

Az augusztusi, a júliusival hajszálra megegyező éves inflációs adatok megerősítették az Országos Kereskedelmi Szövetséget abban, hogy az árrésstop inkább árt, mint használ: olcsóbbodás helyett csak felgyorsítja a kisboltok megszűnését, ami rontja a kisebb települések élelmiszerellátását. Mivel a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a narratívájában továbbra is csak – ahogy fogalmaznak – az „indokolatlan áremelésekkel szembeni fellépésre” futja, ismét a hazai elemzők reakciójából bogozhatjuk ki a hazai infláció beragadásának okait.

Már megint a nyugdíjasok húzták a rövidebbet

Az idősek általuk jellemzően megvásárolt termékek, illetve igénybe vett szolgáltatások ára egy év alatt jobban nőtt, mint az átlagos infláció.

Kétéves mélyponton a dollár, az euróval szemben is tartja magát a forint

Utoljára 2023 júliusában volt ennyire alacsony a dollár árfolyama a forinthoz viszonyítva.

Amerikából küldenek selyemzsinórt Orbánéknak?

Korábban Donald Trump, a hétvégén pedig a pénzügyminisztere, Scott Bessent beszélt arról, hogy másodlagos vámokat kellene bevezetni az orosz olajat vásárló államokra. A magyar kormány szerint ugyanakkor szó sincs korlátozásról, csak Brüsszel ármánykodása áll a háttérben. Természetesen semmi sem fekete és fehér, de a hazai ellátás biztosítása még egy esetleges korlátozás esetén sem lenne megoldhatatlan feladat.

Van, amikor nem lehet mellébeszélni a magyar gazdaság igazi helyzetéről

A Trend FM reggeli műsorában a legfrissebb Árkosár-felmérések mellett a Közgazdász-vándorgyűlés helyszíni tapasztalatai is szóba kerültek.

Lesújtott az amerikai pöröly, de eddig Trump terve sem fenékig tejfel

Már látszódnak az első markáns jelei a Donald Trump által indított vámháborúnak a globális kereskedelemben: Kína és Németország is elkezdte újragombolni az exportstratégiáját. A szállítási útvonalak megváltozása Magyarországra is hatással van, sőt, mi az EU-átlaghoz képest még inkább kitettek vagyunk az amerikai felvevőpiacoknak.

Beszólt Trump a magyar kormánynak, vagy sem? Szijjártó Péter elárulta

A külügyminiszter szerint nem üzent Trump.

Jönnek az uniós pénzek, jól alakult a hiány augusztusban

Az időarányosnál kedvezőbben alakult az államháztartási hiány augusztusban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Évekig belelátott az Orbán család bányacégének pénzügyeibe, most lecserélték a könyvvizsgálót

A számviteli törvénynek mindig megfelelt a Dolomit Kft. a 13 év után lecserélt könyvvizsgáló jelentései szerint.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

