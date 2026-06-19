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Makró Gazdasági bűnözők nyomában Mol

Már nyomoznak a MOL – Új Európa Alapítvánnyal szemben is

mfor.hu

Az a gyanú merült fel, hogy szabálytalan szerződéseken keresztül sokszor százmillió forintnyi adót nem fizetett meg a magyar államnak.

Nyomozást rendeltek el költségvetési csalás gyanújával a 2021-ben létrehozott MOL – Új Európa Alapítvánnyal szemben, írja a 444. A kekva formában működő alapítvánnyal kapcsolatban az a gyanú merült fel, hogy szabálytalan szerződéseken keresztül sokszor százmillió forintnyi adót nem fizetett meg a magyar államnak.

A Mol – Új Európa Alapítványt a Mol és az állam közösen hozta létre 2021-ben, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelőként célja a sport, a kultúra, az egészségügy, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a környezetvédelem támogatása.

A 444 szerint a probléma most az, hogy az alapítvány több milliárd forint értékben adott támogatásokat hazai és külföldi sportszervezeteknek és rendezvényeknek „mecenatúra” jogcímen, ami így áfamentes. Csakhogy ebben az esetben a támogatottaknak fel kellett tüntetniük az alapítvány nevét és logóját is, ami már szembemegy a kötelezettségek nélküli mecenatúrával.

A nyomozás egy névtelen feljelentő alapján indult el, aki szerint „ez arra utal, hogy a kifizetések gazdasági tartalma nem adomány, hanem reklámszolgáltatás, szponzoráció ellenértéke”, így pedig ugye már áfaköteles lenne. A 444 birtokába került feljelentés szerint sem számlázás, sem áfabevallás, illetve -befizetés nem kísérte ezeket a tranzakciókat. Azt is írták, hogy az alapítvány 2024 végéig nagyjából hét és félmilliárd forintnyi, továbbá több mint 10 milliárd forintos, euróban odaítélt támogatásról döntött.

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