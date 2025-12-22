4p
Makró A költségvetés helyzete Nyugdíj, öngondoskodás Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Már összeszedtek 4100 milliárdnyi plusz adósságot Nagy Mártonék, és még nincs vége az évnek

Nyugdíjakra 6700 milliárd ment el, a hiány 4070 milliárd felett – november végéig.

Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének november végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes tájékoztatójának bevezetőjében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Novemberben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, továbbá a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett – közölte az NGM.

November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 80,5 százaléka, ami kedvezőbb az időarányos értéknél. [Nagy Mártonék november közepén emelték meg 4,1-ről 5 százalékra az idei hiánycélt – a szerk.] A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak – ismertették.

A minisztérium kiemelte, a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt alapvetően egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza – jegyezték meg a jelentésben.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege többek között a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás kifizetéseinek eltérő ütemezéséből és a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.

A részletes tájékoztatóból kiderült, meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

Novemberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 402,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal.

Az NGM jelezte: az államháztartás központi alrendszerének az elfogadott költségvetési törvényben szereplő 3,7 százalékos ESA-hiányhoz tartozó pénzforgalmi hiánya 4123,0 milliárd forint. A várható ESA-hiányhoz tartozó várható éves pénzforgalmi hiány ugyanakkor 5055,0 milliárd forint. A központi alrendszer november végi hiánya (4070,4 milliárd forint) ennek 80,5 százaléka.

A központi alrendszer november végi 35 616,4 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1997,4 milliárd forinttal, 5,9 százalékkal magasabb összegben alakultak.

A központi alrendszer november végi 39 686,9 milliárd forint összegű kiadásai 2 783,6 milliárd forinttal, 7,5 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát.

A jelentés szerint a központi költségvetés adóssága 2025. november végéig 4091,9 milliárd forinttal növekedett. A nettó forintkibocsátás, amely 3179,6 milliárd forinttal növelte az adósságot, így segítette a költségvetési hiány egy részének finanszírozását. A nettó devizakibocsátás 2350,1 milliárd forinttal járult hozzá a hiány finanszírozásához és a devizabetétállomány növekedéséhez.

A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képest bekövetkezett erősödése az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét 1348,9 milliárd forinttal mérsékelte – derül ki az NGM részletes tájékoztatójából.

(MTI)

