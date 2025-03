Már ötből négy kisgyermeket nevelő nő dolgozik

Szerinte tavaly négyezer bölcsődei férőhelyet alakítottak ki az országban, és idén is folyamatban van a bővítés, több ezer hellyel.

Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is hozzátette: ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy „legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak”.

A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66 százalékról 80 százalékra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban, a helyi bölcsőde átadóünnepségén.

