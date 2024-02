Már repül a magyar haderő új gépe, vajon mit vagy kit fog szállítani?

2024. február 8-án Brazíliában levegőbe emelkedett a Magyar Honvédség első Embraer KC-390 típusú katonai szállítórepülőgépe, amely tervek szerint ez év folyamán érkezik Magyarországra. A világszerte egyre nagyobb érdeklődést kiváltó brazil repülőgéptípus használatával a Magyar Honvédség újabb képességgel bővül a katonai légiszállítás terén - írja a Honvédelmi Minisztérium közleménye.

Minden haderő alapvető igénye a mobilitás, amely a szárazföldi szállítás mellett egyre nagyobb mértékben teszi szükségessé a légiszállítás fejlesztését. A logisztikai feladatok összetettsége és bővülése indokolja a kor színvonalának megfelelő, nagy szállítókapacitással rendelkező katonai szállítórepülőgépek alkalmazását.

A Magyar Honvédség az AN-26-os katonai szállítórepülőgépek hadrendből történő kivonása és az egyre növekvő katonai szállítási igények nyomán 2024-ben két, világviszonylatban is a legmodernebbek közé tartozó, KC-390 típusú katonai szállítórepülőgépet szerez be.

A KC-390 típussal a Magyar Honvédség a katonai légiszállítás terén eddig nem látott képességek birtokosa lesz. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes repülőgép magyar változata alkalmas lesz légiutántöltésre, precíziós, légi teherdobásokra, valamit intenzív ellátásra szoruló betegek/sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is.

The first Hungarian Air Force's #KC390 Millennium performed maiden flight today at the Embraer facility in Gavião Peixoto.

Brazil Aviation @embraer #C390 #Millennium #Embraer #aviation #avgeek #avgeeks pic.twitter.com/htC6Z6zw4s