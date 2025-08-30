Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Brüsszel nem a békére törekszik, ezért a következő időszakban azzal kell számolnunk, hogy a háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.

Rogán Antal a Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban címmel tartott előadásában hangsúlyozta: Magyarországnak az ukrajnai háború energiafronton több mint 6300-6400 milliárd forintjába került, ennyivel több pénzt fizettünk ki energiáért. Több mint 2000 milliárd forintot fizettünk ki a „háborús infláció oldalán”, elsősorban a megemelkedett kamatok révén. Az elhibázott szankciós politika eredményeként pedig 700-1000 milliárd forint környékén van a magyar gazdaság kiesése, az oroszországi exportpiacok megszűnése miatt.

Magyarország tehát több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédságunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok korábbi vezetése – mondta, hozzátéve, hogy a háború eddig minden egyes magyar családnak 2 millió 200-300 ezer forintjába került.

Rogán Antal megítélése szerint hiába változott az Amerikai Egyesült Államok vezetése és a háborúhoz való hozzáállása, a béke megteremtése nem lesz egyszerű, mert az Európai Unió és benne Brüsszel nem a békére törekszik. Azt akarják, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével végződjön, függetlenül attól, hogy ennek vannak-e reális kilátásai.

Ha pedig az Európai Unió nem a megegyezésre, nem a szankciós politika felszámolására törekszik, hanem annak a folytatására, akkor a háború gazdasági terhei az Európai Unió tagjaként Magyarország számára gyakorlatilag változatlanok maradnak

- tette hozzá Rogán Antal.

