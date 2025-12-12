2p
Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Már szaladhat is a Karmelitába az elismerésért Lázár János

mfor.hu

Az építési és közlekedési miniszter által felügyelt ágazat szeptember után októberben is tudott nőni éves szinten. Más kérdés, hogy volt honnan.

2025 októberében az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Szeptemberben a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 49,1, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9 százalékkal meghaladta a 2024. októberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7 százalékkal nagyobb volt.

2025 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült.

Részletes elemzéssel, az első gyorsreakciókkal hamarosan jelentkezünk.

