Már zajlik a csendes Huxit - Dobrev Klára volt a Klasszis Klub vendége

Az infláció, a jövő évi költségvetés mellett a Magyarország és az Európai Unió viszonya is terítékre került az Mfor.hu és a Privátbankár.hu közös online rendezvényén, a Klasszis Klubban, ahol Dobrev Klára európai parlamenti képviselő, árnyék-miniszterelnök volt a vendégünk szerdán. Hazánk helyzetéről szólva kifejtette: nemcsak a szövetség szélére szorult ki már hazánk, de már zajlik a csendes Huxit, mely nagyon veszélyes folyamatokat indíthat el. A beszélgetés során az is kiderült, mit szól ahhoz, hogy az MSZP kiterjesztené az árstopok intézményét például a strandbelépőkre is.