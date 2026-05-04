Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

„Úgy látom, egy aspiráció a kamara részéről, hogy olyan feladatokat vegyen át az államigazgatástól, amelyekről azt hiszi, hogy jobban meg tudja oldani, mint a bürokrácia” – ezt Orbán Viktor, akkor még regnáló, jelenlegi leköszönő miniszterelnök mondta március elején, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2026-os Gazdasági Évnyitóján. A kamarának címezve hozzátette, hogy ne adják fel ezt az ambíciót, jelöljék meg azokat a feladatokat, amelyekről hiszik, hogy jobban tudják elvégezni, és „tartsanak minket nyomás alatt” – számolt be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Így reagált a kamara a választási eredményre

Az április 12-ei országgyűlési választások után nagyon fordult a világ, már ami az ország politikai vezetését illeti. Az MKIK céljai viszont változatlanok – tudtuk meg a kamara szerkesztőségünk kérdéseire adott válaszaiból.

„A kamara új vezetése – a köztestületi funkciójából eredően – az elmúlt másfél évben tudatosan egy aktívabb szerepet épített fel: nem végrehajtó, hanem kezdeményező, javaslattevő partnerként kíván jelen lenni a gazdaság irányításában. Ez a megközelítés nem személyhez vagy kormányhoz kötött, hanem működési alapelv” – fogalmaznak, egyben utalva arra, hogy a hamarosan bekövetkező kormányváltással sem változtatnának a szerepfelfogásukon.

Vagyis a kamara, mint a vállalkozók és a kormány gazdasági partnere, az üzleti világból kapott észrevételekkel, javaslatokkal továbbra is az állami döntéshozatalt segítené.

Idehaza, az MKIK honlapján fellelhető információk alapján 1848. május 26-án történtek meg az első lépések a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák létrehozására. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a jelenlegi nevével 1994-ben alakul újjá. A 2000-es évek nagy részében Parragh László elnöksége fémjelezte a szervezet működését, majd 2024-től Nagy Elek elnökségéhez köthető a korábban már említett aktivistább szerepfelfogás.

Bizonytalanság, majd gyors egyeztetés

Bár a Tisza győzelmét követően az MKIK azonnal közleményben gratulált és kifejezte az együttműködési szándékát a hamarosan felálló új kormánnyal, halvány kétségei mégiscsak lehettek a hogyan továbbról. A Tisza programjában ugyanis a „kaotikusan” irányított szakképzés és felnőttképzés bekezdésben egy olyan mondat szerepel, ami szerint „a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Ágazati Készségtanácsok tényleges hozzáadott értéke vitatott.”

Kapitány István és Nagy Elek a magyar gazdaság új pályára állításáról egyeztetett

Április 30-án azonban Kapitány István, a leendő Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere a közösségi oldalán posztolta, hogy Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a magyar gazdaság helyzetéről és lehetőségeiről beszélgettek.

„A formális együttműködés a kormány felállását követően, strukturált egyeztetési keretek között indulhat el, várhatóan rendszeres szakmai konzultációkkal és közös munkacsoportokkal” – jelezte az Mfornak küldött válaszában az MKIK.

A kamara a Kapitány Istvánnal folytatott, egyelőre még csak informális egyeztetést „jelentősnek” nevezte, aminek célja a magyar gazdaság „új pályára állítása” volt. Ez a gondolat a korábban idézett Gazdasági Évnyitón is elhangzott Nagy Elektől, aki szerint a magyar gazdaság válaszút elé érkezett és a közepes jövedelmű gazdaságok csapdájába került.

Számos teendő és megoldandó feladat vár tehát az új gazdaságpolitikai irányításra és a munkájukat támogató szervezetekre az előttünk álló időszakban. A kamara véleményére három, a Tisza programjában és ígéretei között is kitüntetett helyen szereplő területen voltunk kíváncsiak: mit gondolnak a részben zárolt európai uniós források hazahozataláról, a kedvezményes kata adózás széles körben történő visszavezetéséről és a minimálbéren keresők személyi jövedelemadójának 9 százalékra csökkentéséről?

Uniós források

A Magyarország számára előirányzott, de a jogállamisági hiányosságok miatt részben zárolt európai uniós források köre jelenleg igen széles. Összességében nagyjából 17 milliárd eurónyi forrás sorsa a tét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), illetve a közös uniós költségvetés részét képező kohéziós alap keretében.

És akkor még nem is beszéltünk az Európai Unió védelmi célokra létrehozott Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezéséről, aminek keretében a leköszönő Orbán-kormány valamivel több mint 17 milliárd eurónyi, kedvezményes kamatozású hitelre adta be az igényét (de – egyedüliként az EU-s tagállamok közül – Magyarország még nem kapott rá zöld utat).

Magyar Péter a május 25-i héten politikai megállapodást kötne a zárolás alatt lévő uniós források hazahozataláról

Magyar Péter április 29-én, miután személyes tárgyalást folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costa-val, az Európai Tanács elnökével, azt írta, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe és a Tisza-kormány megköti azt a politikai megállapodást, amivel a magyar emberek „sok ezermilliárd forintos uniós forráshoz” juthatnak hozzá.

„Az uniós források – különösen a helyreállítási alap és a kohéziós támogatások – zárolt részének feloldása jelentős növekedési lehetőséget hordoz. Ugyanakkor ennek hatása döntően attól függ, hogy mire fordítjuk ezeket az összegeket” – kezdte reakcióját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Szerintük a forrásokat a vállalkozások termelékenységének növelésére, a technológiai fejlesztésükre és a hatékonyságuk javítására kellene fordítani. Ebben az esetben az uniós források „érdemi, tartós gazdasági felzárkózást alapozhatnak meg. Ellenkező esetben a hatás rövid távú marad”

– írják.

Szja-csökkentés

A Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István már a választás óta is jelezte a közösségimédia-oldalán, hogy méltányosabbá tennék az adórendszert. A tervezett szja-csökkentések a minimálbéren foglalkoztatottakat és a mediánbér alatt keresőket érinthetik. A várható hatásokkal ebben a cikkben foglalkoztunk:

„A minimálbérhez kapcsolódó, 9 százalékos személyi jövedelemadó bevezetése érdemi könnyítést jelentene az alacsony jövedelmű munkavállalók számára, és növelheti a nettó kereseteket”

– válaszolta lapunk ezzel kapcsolatos kérdésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. De kockázatokat is felvázolnak.

„Ennek a lépésnek a hatását a teljes közteherviselési rendszerben kell vizsgálni. A kamara álláspontja szerint akkor lehet ez a lépés gazdaságilag hatékony, ha célzott, a foglalkoztatást ösztönző intézkedésekkel együtt valósul meg, és nem borítja fel a költségvetési egyensúlyt”. Amire különösen figyelni kell, már csak a közelgő hitelminősítői döntések és az euró bevezetése melletti elköteleződés miatt is.

Katázás

„A legkisebb vállalkozásoknak nincs igazán egyszerű, könnyen kezelhető adózási lehetőségük, mióta a (leköszönő) kormány radikálisan leszűkítette a katát. Ezért azt újra széles körben elérhetővé tesszük” – olvasható a Tisza egyik fontos adópolitikai elképzelése a párt programjában.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatja a kata újbóli, szélesebb elérhetőségét. Mint írják, „az MKIK új vezetése, Nagy Elek elnökkel az élen – még a budapesti kamara élén – már 2022 előtt és az átalakítás idején is a rendszer észszerű korrekcióját javasolta, nem támogatta a radikális szűkítést.”

Nem véletlen, hogy már tavaly októberben, Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtótájékoztatója előtt szárnyra kaptak azok a spekulációk, amik szerint a kata valamilyen újbóli kiterjesztését jelenthetik be. Ebből végül semmi sem lett, helyette egy 11 pontos vállalkozóiadó-könnyítési programot kaptunk.

„A kiindulópont az volt, hogy a kata eredetileg egy jól működő, egyszerű és kiszámítható forma volt, amelyet azonban időközben nem igazítottak a gazdasági környezet változásaihoz” – folytatja a kamara. Ennek következtében jelentős különbség alakult ki a munkabérre rakódó közel 47 százalékos teljes közteher és az optimalizált katás terhelés között.

Az MKIK „egy olyan újraszabályozást támogat, és javaslatain dolgozik is, amely visszaadja a kata előnyeit a valódi kisvállalkozók számára. Ugyanakkor nem hozza vissza azokat a működési módokat, amelyek korábban torzították a rendszert.”

Ennek több alappillére is van a kamara szerint:

Költséget elszámoló vállalkozások felé történő számlázás visszaengedése. Ha ez megtörténik, a havi fix tételes adó (jelenleg 50 ezer forint) mellett szükség lesz valamilyen többletbefizetésre. Ennek viselésére szakmai érvek szólnak mind a kisadózó, mind a megrendelő oldalán.

Ha ez megtörténik, a havi fix tételes adó (jelenleg 50 ezer forint) mellett szükség lesz valamilyen többletbefizetésre. Ennek viselésére szakmai érvek szólnak mind a kisadózó, mind a megrendelő oldalán. Adminisztráció minimalizálása. A cél az, hogy az ellenőrzés és az elszámolás döntő részét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) informatikai rendszere automatikusan végezze, ne növelje érdemben az adminisztratív terheket.

A cél az, hogy az ellenőrzés és az elszámolás döntő részét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) informatikai rendszere automatikusan végezze, ne növelje érdemben az adminisztratív terheket. Bevételi keret kezelése. Nyitott kérdés, hogy az éves 18 millió forintos keret teljes egészében, vagy csak részben legyen használható a költséget elszámoló megrendelő vállalkozások felé – ez célzottan szűrheti a visszaéléseket.

A legnagyobb gazdasági kihívások

A kamara szerint a magyar vállalkozások előtt álló legfontosabb kihívás jelenleg nem pusztán a finanszírozás vagy a kereslet alakulása. Mélyebb szerkezeti átalakulásra, szemléletváltásra van szükség.

„Az állam feladata, hogy kiszámítható, ösztönző kereteket teremtsen, miközben a gazdaság szereplőinek el kell mozdulniuk a mennyiségi növekedéstől a hatékonyság és a tudás felé. Ez a gyakorlatban a termelékenység növelését, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek erősítését és a tudásalapú működés elterjedését, a tudásalapú gazdaság megteremtését jelenti” – írják.

A Tisza vállalkozásokat érintő ígéretei közül azokat tartják a leginkább előremutatóknak, amelyek a kiszámítható szabályozási környezet, az adminisztráció csökkentése, valamint a fejlesztésekre és a tudásbővítésre ösztönző programok irányába tennének lépéseket.

„Csak ezekkel lehet tartós gazdasági felzárkózást elérni” – teszik hozzá zárásként.