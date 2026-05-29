Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Szombaton tovább folytatódik a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj bruttó 11 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól – írja a holtankoljak.hu.

Az átlagárak a következők szerint alakulnak:

A 95-ös benzin 674 forintba kerül majd literenként, míg a gázolaj 686 forintba.

Ezek az árak azokra vonatkoznak, akik nem tudnak védett áron tankolni, péládul a külföldi autósokra.

A magyar autósok döntő többsége, továbbra is a március 10-e óta bevezetett, úgynevezett védett áron tankolhat. Ez a 95-ös benzinnél 595, míg a gázolaj esetében 615 forintos árat jelent, literenként.

