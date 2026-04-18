Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A fogyasztók számára kétségkívül előnyös volt az üzemanyagárak befagyasztása, ám a stratégiai tartalékok látványosan csökkentek emiatt. A benzin esetében különösen látványos volt a tartalékok megcsappanása, erről laptársunk, a Privátbankár közölt átfogó elemzést a napokban.

Tekintve, hogy a benzin esetén március hónapban a 269,3 kilotonnás készlet 54,8 kilotonnára esett, egyszerűen belátható, hogy nagyon rövid ideig lehet a mostani rendszert fenntartani. Még úgy is, hogy a szakértők szerint a jelentős csökkenés részben arra vezethető vissza, hogy mind a kereskedők, mind a fogyasztók valószínűleg igyekeztek készleteket felhalmozni. Ezzel együtt, mivel a Dunai Finomító a hírek szerint továbbra sem üzemel teljes kapacitással, a hazai termelés a szakértők szerint nem tudja kielégíteni a keresletet – az árszabályozás miatt pedig az import jelentősen visszaesett. Ezek eredőjeként pedig a készletek belátható időn belül kimerülnek és hiába lesz „olcsó a tankolás”, könnyen lehet, hogy a 2022-es helyzethez hasonlóan nem lesz mivel megtölteni az autók tankját.

Persze az is érthető, ha az új kormány mindent megtesz, hogy ne egy népszerűtlen intézkedéssel kelljen a ténykedésüket kezdeni, amit akkor tudnak csak elkerülni, ha a nemzetközi helyzet optimális lesz, és az iráni háború lezárul, a tengeri út – a Hormuzi-szoros – pedig megnyílik. Egy ilyen forgatókönyv esetén elképzelhető olyan áresés a piacokon, amelynek köszönhetően a készletek leapadása előtt olyan szintre kerülnek a piaci árak, amelyek mellett akár importból is biztosítható lesz a hazai ellátás.

Erre utaló jelet a napokban is láthattunk, az üzemanyagok piaci ára ugyanis tovább mérséklődött. Igaz, a hatósági és a piaci ár között továbbra is hatalmas különbséget láthatunk.

Ha uniós összehasonlításban vizsgáljuk a benzin árát, akkor azt láthatjuk, hogy a Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal is öt olyan EU-ország is van, ahol a hazai áraknál alacsonyabbat találunk. Vagyis a hatósági ár ellenére sem vagyunk a legolcsóbbak, de igen kedvező a magyar benzin árfekvése.

A régiónkat tekintve, ezen a héten – csakúgy mint egy héttel korábban – két olyan országot találunk (Lengyelország és Bulgária), ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin ára.

A gázolaj esetén az utóbbi hetekben már többször megírtuk, hogy az árat az akkori piaci szint alatt húzta meg a kormány, amely miatt a benzinnél kedvezőbb uniós összevetésben a magyar árszint. Ez a legfrissebb adatokban is tükröződik, a Weekly Oil Bulletin adatai alapján csupán Máltán lehet olcsóbban tankolni, mint Magyarországon.

Ez pedig értelemszerűen azt jelenti, hogy a régióban a magyar autósok számára a legolcsóbb a dízel.

Pénteken valami történt

Ha valaki a tőzsdeindexekre néz, akkor úgy tűnhet, hogy minden probléma megoldódott, a Wall Streeten például történelmi rekordok születtek a héten, remélve, hogy rövid időn belül lezárul az iráni háború és megnyílik a Hormuzi-szoros. A felek között ugyan folyamatosak a tárgyalások, és Irán pénteken a tengeri útvonal megnyitását is bejelentett, ám az Egyesült Államok továbbra is blokkolja a szorost. Mindezek miatt a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy viszonylag kicsi az esélye, hogy átfogó békemegállapodással záruljon a helyzet. A felek ehelyett egy ideiglenes memorandumot próbálnak tető alá hozni a konfliktus kiújulásának megakadályozása érdekében – számolt be csütörtökön iráni forrásokra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Ez azzal járhat, hogy az olajellátás csak lassan áll majd helyre, amit tetéz az is, hogy az elmúlt hetekben a tartalékok egy részét világszerte felélték. Az ING elemzőinek becslése szerint a szoros lezárása miatt napi nagyjából 13 millió hordó olajtermelés esett ki a piacról (korábban a Hormuzi-szoroson napi 20 millió hordó olaj haladt át.)

Ugyanakkor pozitívumnak tartják a befektetők, hogy az Egyesült Államok és Irán között a hétvégén újabb tárgyalások lesznek, valamint a Libanon és Izrael között létrejött 10 napos tűzszünetet is. Mindez reményt kelt a befektetőkben, hogy a közel-keleti háború a végéhez közeledhet, emiatt a pénteki kereskedésben csökkent az olaj ára. Az is segíthet, hogy a piaci hírek szerint a Hormuzi-szoroson – igaz a korábbinál jóval kisebb mennyiségben, de – megindultak a tankerhajók. Pedig péntek délutánig az iráni és az amerikai fél is arról kommunikált az elmúlt napokban, hogy blokád alatt tartják ezt a hajózási útvonalat, ekkor jelezte Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, hogy Irán megnyitja a Hormuzi-szorost amíg a tűzszünet tart. Ennek köszönhetően péntek délután a Brent olaj nagyjából 8 százalékkal zuhant.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a piaci árak a jövő héten látványosan tovább mérséklődhetnek, ám ahogy azt cikkünkben is jeleztük, a hatósági árhoz képest továbbra is jelentős marad a különbség. A készletek csökkenése ellenére a magyar autósoknak áprilisban még biztosan nem kell attól tartaniuk, hogy piaci árat kellene fizetniük. Ugyanakkor, ahogy azt fent jeleztük, ha a közel-keleti régióban nem lesz valódi változás, ez a kettős árrendszer nem lesz sokáig fenntartható.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.