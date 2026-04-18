Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

Király Béla
A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

A fogyasztók számára kétségkívül előnyös volt az üzemanyagárak befagyasztása, ám a stratégiai tartalékok látványosan csökkentek emiatt. A benzin esetében különösen látványos volt a tartalékok megcsappanása, erről laptársunk, a Privátbankár közölt átfogó elemzést a napokban.

Tekintve, hogy a benzin esetén március hónapban a 269,3 kilotonnás készlet 54,8 kilotonnára esett, egyszerűen belátható, hogy nagyon rövid ideig lehet a mostani rendszert fenntartani. Még úgy is, hogy a szakértők szerint a jelentős csökkenés részben arra vezethető vissza, hogy mind a kereskedők, mind a fogyasztók valószínűleg igyekeztek készleteket felhalmozni. Ezzel együtt, mivel a Dunai Finomító a hírek szerint továbbra sem üzemel teljes kapacitással, a hazai termelés a szakértők szerint nem tudja kielégíteni a keresletet – az árszabályozás miatt pedig az import jelentősen visszaesett. Ezek eredőjeként pedig a készletek belátható időn belül kimerülnek és hiába lesz „olcsó a tankolás”, könnyen lehet, hogy a 2022-es helyzethez hasonlóan nem lesz mivel megtölteni az autók tankját.

Persze az is érthető, ha az új kormány mindent megtesz, hogy ne egy népszerűtlen intézkedéssel kelljen a ténykedésüket kezdeni, amit akkor tudnak csak elkerülni, ha a nemzetközi helyzet optimális lesz, és az iráni háború lezárul, a tengeri út – a Hormuzi-szoros – pedig megnyílik. Egy ilyen forgatókönyv esetén elképzelhető olyan áresés a piacokon, amelynek köszönhetően a készletek leapadása előtt olyan szintre kerülnek a piaci árak, amelyek mellett akár importból is biztosítható lesz a hazai ellátás.

Erre utaló jelet a napokban is láthattunk, az üzemanyagok piaci ára ugyanis tovább mérséklődött. Igaz, a hatósági és a piaci ár között továbbra is hatalmas különbséget láthatunk.

Ha uniós összehasonlításban vizsgáljuk a benzin árát, akkor azt láthatjuk, hogy a Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal is öt olyan EU-ország is van, ahol a hazai áraknál alacsonyabbat találunk. Vagyis a hatósági ár ellenére sem vagyunk a legolcsóbbak, de igen kedvező a magyar benzin árfekvése.

A régiónkat tekintve, ezen a héten – csakúgy mint egy héttel korábban – két olyan országot találunk (Lengyelország és Bulgária), ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin ára.

A gázolaj esetén az utóbbi hetekben már többször megírtuk, hogy az árat az akkori piaci szint alatt húzta meg a kormány, amely miatt a benzinnél kedvezőbb uniós összevetésben a magyar árszint. Ez a legfrissebb adatokban is tükröződik, a Weekly Oil Bulletin adatai alapján csupán Máltán lehet olcsóbban tankolni, mint Magyarországon.

Ez pedig értelemszerűen azt jelenti, hogy a régióban a magyar autósok számára a legolcsóbb a dízel.

Pénteken valami történt

Ha valaki a tőzsdeindexekre néz, akkor úgy tűnhet, hogy minden probléma megoldódott, a Wall Streeten például történelmi rekordok születtek a héten, remélve, hogy rövid időn belül lezárul az iráni háború és megnyílik a Hormuzi-szoros. A felek között ugyan folyamatosak a tárgyalások, és Irán pénteken a tengeri útvonal megnyitását is bejelentett, ám az Egyesült Államok továbbra is blokkolja a szorost. Mindezek miatt a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy viszonylag kicsi az esélye, hogy átfogó békemegállapodással záruljon a helyzet. A felek ehelyett egy ideiglenes memorandumot próbálnak tető alá hozni a konfliktus kiújulásának megakadályozása érdekében – számolt be csütörtökön iráni forrásokra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Ez azzal járhat, hogy az olajellátás csak lassan áll majd helyre, amit tetéz az is, hogy az elmúlt hetekben a tartalékok egy részét világszerte felélték. Az ING elemzőinek becslése szerint a szoros lezárása miatt napi nagyjából 13 millió hordó olajtermelés esett ki a piacról (korábban a Hormuzi-szoroson napi 20 millió hordó olaj haladt át.)

Ugyanakkor pozitívumnak tartják a befektetők, hogy az Egyesült Államok és Irán között a hétvégén újabb tárgyalások lesznek, valamint a Libanon és Izrael között létrejött 10 napos tűzszünetet is. Mindez reményt kelt a befektetőkben, hogy a közel-keleti háború a végéhez közeledhet, emiatt a pénteki kereskedésben csökkent az olaj ára. Az is segíthet, hogy a piaci hírek szerint a Hormuzi-szoroson – igaz a korábbinál jóval kisebb mennyiségben, de – megindultak a tankerhajók. Pedig péntek délutánig az iráni és az amerikai fél is arról kommunikált az elmúlt napokban, hogy blokád alatt tartják ezt a hajózási útvonalat, ekkor jelezte Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, hogy Irán megnyitja a Hormuzi-szorost amíg a tűzszünet tart. Ennek köszönhetően péntek délután a Brent olaj nagyjából 8 százalékkal zuhant.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a piaci árak a jövő héten látványosan tovább mérséklődhetnek, ám ahogy azt cikkünkben is jeleztük, a hatósági árhoz képest továbbra is jelentős marad a különbség. A készletek csökkenése ellenére a magyar autósoknak áprilisban még biztosan nem kell attól tartaniuk, hogy piaci árat kellene fizetniük. Ugyanakkor, ahogy azt fent jeleztük, ha a közel-keleti régióban nem lesz valódi változás, ez a kettős árrendszer nem lesz sokáig fenntartható.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Nehéz kőként zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Egyből felköthetik a gatyájukat Magyar Péterék

Ősszel mondanak ítéletet Magyarországról, ez a Tisza-kormánynak is sorsdöntő lehet

A hitelminősítők várhatóan csak ősszel vizsgálják felül Magyarország adósságbesorolását, amelynek alakulásában az európai uniós pénzek felszabadítása döntő tényező lehet – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. pénteken.

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Mindössze 2,6 százalékkal nőtt az egészségügyi dolgozók fizetése az elmúlt évben, az új kormányzatnak még idén végre kellene hajtania a bérelemési ígéreteit. A feldolgozóiparban sok cég tartalékolhat munkaerőt, de Virovácz Péter egyre nagyobb esélyt lát arra, hogy jelentős leépítések jöhetnek a versenyszférában. Megjöttek a fegyverpénztől mentes friss kereseti adatok, az Mfor összegyűjtötte az elemzők legfontosabb megállapításait.

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de kell-e izgulnunk?

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de mennyire kell izgulnunk?

Történelmi mélypontra süllyedt a magyar stratégiai olajkészlet. Az igazán drasztikus visszaesést a finomított termékeknél láthatjuk. Óriási szükség lenne az oroszok által szétlőtt Barátság vezeték újraindítására, ami az ukránok szerint néhány héten belül megvalósulhat.

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

A védett ár pedig továbbra is marad.

Az MCC várhatja a pénzét, a Mol idén később fog osztalékot fizetni

Az MCC várhatja a pénzét, a Mol idén később fog osztalékot fizetni

Az MCC 24,12 milliárd forintot kaphatna.

Kiderült, hogy mennyit kerestek a magyarok februárban

Kiderült, hogy mennyit kerestek a magyarok februárban

A KSH adatai szerint a nettó kereset mediánértéke 417 100 forint.

Hatalmas felvásárlásra adott gyorsan engedélyt a GVH a magánegészségügyben

Hatalmas felvásárlásra adott gyorsan engedélyt a GVH a magánegészségügyben

5 nap alatt született meg az engedély.

