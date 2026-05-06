Márciusban végre magára talált a magyar ipar

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a 2026. februárinál – közölte a KSH.

• A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

• Az ipari termelés az év első három hónapjában 1 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

• A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1 százalékkal nőtt.

Részletes elemzéssel később jelentkezünk majd.