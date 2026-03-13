Máris hozzányúlt a kormány a védett benzináras rendelethez

A legfrissebb, csütörtök esti Magyar Közlönyben több módosítást is eszközölt a kormány az üzemanyagok védett árára vonatkozó rendeletben.

Eltörölték például az eredeti rendeletben leírt a kötelezettséget, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője köteles a forgalmi engedély vagy más okirat segítségével ellenőrizni, hogy a jármű jogszerűen tankolható-e védett áras üzemanyaggal.

A mostani módosítás szerint csak a rendszámot kell ellenőrizni, annak hiányában merülhet fel más iratok ellenőrzése.

„Amennyiben a járműnek rendszáma nincs, de az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője a járműhöz kapcsolódó okirat segítségével, a tőle elvárható gondossággal meggyőződik a jármű magyar honosságáról, az üzemanyagot védett áras termékként kell értékesíteni”

- fogalmaz a módosítás, majd jogosultságot biztosít az illetőnek a megfelelő okirat ellenőrzésére.

Változás az is, hogy ezentúl lehet védett áras terméket értékesíteni az eddig az alkalmazásból kizárt automata benzinkutakon is – de nyilván valamilyen módon a rendszámot ellenőrizni kell ezekben az esetekben is.

A Karácsony Gergely budapesti főpolgármester által felvetett probléma ügyében is lépett a kormány, ezentúl lehet a védett árat alkalmazni az üzemanyag telephelyi fogadóhelyre (pl. üzemi töltőállomás) történő kiszállításakor – azaz például a BKV buszai tankolhatnak olcsóbb üzemanyagot saját telephelyeiken is.

Módosította a kormány a A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 52/2026. (III. 9.) rendeletet is. Ennek értelmében

„a felszabadított készletből részesülő felszabadított készletet az ország területéről nem viheti ki, és nem értékesítheti olyan módon, amely annak Magyarország területéről történő kivitelét eredményezi.”

Az ezt megsértők súlyos bírságot kaphatnak, ugyanis a NAV „100 000 000 forinttól 5 000 000 000 forintig, de legalább a jogellenesen kivitt készlet piaci értékének háromszorosáig terjedő bírságot szab ki” a tilalom megsértőire.

Egyértelműsítették a rendelet 8. bekezdését is, amely mostantól így szól

„A felszabadított készletből vásárolt üzemanyagot a tag kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában,viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesítheti vagy szállíthatja ki, Magyarország határain belüli, töltőállomáson történő kiskereskedelmi tovább értékesítés vagy végfelhasználás céljából.”

