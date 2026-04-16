Máris nyitnának egy tízmillárd eurós kiskaput Magyar Péternek Brüsszelben?

A Politico brüsszeli hírlevele szerint hamarosan találkozik az Európai Bizottság küldöttsége a Tisza Párt tisztviselőivel, akikkel a Magyarországnak járó befagyasztott uniós források feloldásáról, és elsősorban az augusztus végéig felhasználható RFF-források ügyéről fognak egyeztetni.

Ugyan az szinte lehetetlennek látszik, hogy e határidőig sikerüljön a mintegy 10 milliárd eurónyi forrást felszabadítani és felhasználni, a lap szerint lehetnek kiskapuk a hamarosan hivatalba lépő Tisza-kormány előtt. A magyar vezetés például időt nyerhet különböző technikai megoldásokkal, például a források egy bankon keresztüli felhasználásával vagy azzal, ha a kohéziós forrásokhoz keverve használják fel azokat. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a helyreállítási alap pénzeit a kohéziós alapokból már finanszírozást nyert projektek befejezésére fordítanák.

Mint szerdán kiderült, Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti informális uniós csúcson, Magyarországot pedig egy másik vezető – feltehetően Robert Fico szlovák miniszterelnök – képviselheti ezen az alkalmon.

Pedig a leköszönő magyar kormányfő 16 éves regnálása után számíthatna valamiféle formális búcsúzásra is, hagyományosan például szoktak készíteni egy videós montázst az Európai Tanácsból távozó vezetők európai tevékenységéről – ez az Orbán-kormány és az uniós intézmények viszonyát ismerve biztosan érdekes lett volna.

Korábban a távozó vezetők a brüsszeli Európa épület makettjét kapták búcsúajándékként, de ezzel a hagyománnyal nemrég szakítottak.

„Most egy bekeretezett fogó az Európai Tanács tagjaival, az elnök [António Costa] aláírásával”

- mondta egy tisztségviselő, akitől megkérdezték, hogy legalább a fénykép kerete értékes-e.

„Ez egy szimbolikus ajándék”

- jött a válasz. Ugyan Orbán személyesen tehát nem veheti át ezt az ajándékot, biztosan találnak módot rá, hogy eljuttassák hozzá.