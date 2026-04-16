Máris nyitnának egy tízmillárd eurós kiskaput Magyar Péternek Brüsszelben?

Nagy a tét és nagyon ketyeg az óra.

A Politico brüsszeli hírlevele szerint hamarosan találkozik az Európai Bizottság küldöttsége a Tisza Párt tisztviselőivel, akikkel a Magyarországnak járó befagyasztott uniós források feloldásáról, és elsősorban az augusztus végéig felhasználható RFF-források ügyéről fognak egyeztetni.

Ugyan az szinte lehetetlennek látszik, hogy e határidőig sikerüljön a mintegy 10 milliárd eurónyi forrást felszabadítani és felhasználni, a lap szerint lehetnek kiskapuk a hamarosan hivatalba lépő Tisza-kormány előtt. A magyar vezetés például időt nyerhet különböző technikai megoldásokkal, például a források egy bankon keresztüli felhasználásával vagy azzal, ha a kohéziós forrásokhoz keverve használják fel azokat. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a helyreállítási alap pénzeit a kohéziós alapokból már finanszírozást nyert projektek befejezésére fordítanák.

Mint szerdán kiderült, Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti informális uniós csúcson, Magyarországot pedig egy másik vezető – feltehetően Robert Fico szlovák miniszterelnök – képviselheti ezen az alkalmon.

Pedig a leköszönő magyar kormányfő 16 éves regnálása után számíthatna valamiféle formális búcsúzásra is, hagyományosan például szoktak készíteni egy videós montázst az Európai Tanácsból távozó vezetők európai tevékenységéről – ez az Orbán-kormány és az uniós intézmények viszonyát ismerve biztosan érdekes lett volna.

Korábban a távozó vezetők a brüsszeli Európa épület makettjét kapták búcsúajándékként, de ezzel a hagyománnyal nemrég szakítottak.

„Most egy bekeretezett fogó az Európai Tanács tagjaival, az elnök [António Costa] aláírásával”

- mondta egy tisztségviselő, akitől megkérdezték, hogy legalább a fénykép kerete értékes-e. 

„Ez egy szimbolikus ajándék”

- jött a válasz. Ugyan Orbán személyesen tehát nem veheti át ezt az ajándékot, biztosan találnak módot rá, hogy eljuttassák hozzá.

Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

A Privátbankár Európai Inflációs Körkép három és fél éves történetében még nem volt ilyen borús a helyzet.

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

Hamarosan mindenki érezni fogja a hatásokat?

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az árfolyamváltozás begyűrűzik.

Varga Mihály meghívta a Tisza gazdasági szakértőjét

Varga Mihály meghívta a Tisza gazdasági szakértőjét

Erről Kármán András Facebook-oldalán számolt be.

Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Magyar Péter mögött egy olyan csapat áll, amely másfél éve dolgozik a Magyarországnak járó uniós források megszerzésén. A határidő így is szorít, de ha Brüsszel rugalmas lesz, akkor van esély arra, hogy a több ezermilliárd forint uniós forrás nem veszik el végleg.

Még akár a technikai recesszióval is számolni kell idén a magyar gazdaságban

Még akár technikai recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság

Megbicsaklott a tavaly decemberben és januárban látott halovány lendület a magyar iparban. Februárban éves és havi alapon is gyengült a szektor teljesítménye. Az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság első negatív hatásai pedig még csak márciusban csaphattak le a vállalatokra. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg idén a világgazdaságban, akkor elképzelhető, hogy a magyar gazdaság az év második felében ismét technikai recesszióba süllyed.

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

A gázolaj piaci ára 24 forinttal, a benziné 8 forinttal csökken csütörtöktől. Az Erste elemzői szerint viszont már most ki kellene vezetni a hatósági árakat, mert kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága.

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Már nem olyan kedvezők a globális növekedési kilátások, mint azt a Nemzetközi Valutaalap korábban előrejelezte. Az idei és a jövő évi növekedés is elmaradhat a korábbi évek ütemétől.

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Megerősítette az első becslésben szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés éves és havi alapon is csökkent Magyarországon februárban.

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Informatikai közbeszerzés eredményét hirdették ki napokkal a választások után: a 390 milliárd forintos tendert több tucat informatikai vállalkozás nyerte el.

