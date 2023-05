Márki-Zay Péter: „aki azt hazudja, hogy ma Magyarországon demokrácia van, az nem akarja leváltani Orbán Viktort”

Hogy érzi magát egy évvel a választáson elszenvedett súlyos vereség után?

Azóta is rosszul érzem magam tőle, nem utolsósorban azért, mert a kormány, melynek nem volt választási programja, az összes ígéretét megszegte azóta. Igaz, azt is el kell ismerni, van olyan elem a mi választási programunkból, amit megvalósítottak, vagy legalább elindultak felé. Talán a leglátványosabb a határvadászok felállítása. Ugyebár mi önálló határőrséget javasoltunk, ők pedig a rendőröket azóta részben mentesítették a határvédelem alól. Ám nagyon sok apróság van, amiben az történt, amit mi jósoltunk: a kormány sem tudta fenntartani sem az árstopokat, sem a rezsicsökkentést, hiába hazudozta az ellenkezőjét. Viszont azt látjuk, hogy nagyon igazságtalanul oldotta meg a saját maga által generált gazdasági nehézségeket. Vagy nem kezelte, vagy rosszul kezelte ezeket a problémákat,

az inflációnak is a kisemberek isszák meg a levét, ahogy az adóváltoztatásoknak, sőt a rezsicsökkentés-csökkentésnek is.

Bár utóbbinál átlagfogyasztásig a legtöbb szegény embert védi ez az ár, de a kenyér árában meg a különböző adókban ők is megfizetik.

Játsszunk el a gondolattal: hogyha az ellenzék nyerte volna meg a 2022-es választást, ön mit tett volna másképp kormányfőként?

Ma is úgy látom, az ország sokkal-sokkal jobban járt volna. Anno a kampányban sokszor elmondtam, több tízezer ember élete múlhatott azon, hogy Orbán Viktor volt a kormányfő, mert minden olyan országban, ahol nem ő volt a miniszterelnök, kevesebben haltak meg a járvány idején. Hasonlóan igaz ez az inflációra is: onnan tudjuk, hogy Orbán Viktor nélkül nem lenne ekkora áremelkedés, hogy ő kezelte a legrosszabbul a hol háborúsnak, hol szankciósnak nevezett, Matolcsy György szerint pedig orbáni inflációt, hogy semelyik uniós országban sincs megközelítőleg sem ekkora infláció, mint Magyarországon.

A háború által sokkal jobban sújtott országokban is sokkal kisebb az infláció. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy Magyarország és főleg a magyar emberek sokkal jobban jártak volna, ha nem a Fidesz nyeri a tavalyi választást.

Például az árstopok kimondottan növelték az inflációt, mint az bebizonyosodott mindenki számára, és a rezsicsökkentést is igazságtalanul kezelték. Más országokban ezeket áfacsökkentéssel, adócsökkentéssel, támogatásokkal oldották meg. Szóval egyrészt itt van a gazdaság. A legdrasztikusabb különbség abban van, hogy a mi kormányunk megkapta volna az európai uniós forrásokat, aminek hiánya nemcsak 430 forintig röptette az euróárfolyamot egy időre – szerencsére ez azóta visszaállt a tavalyi szintre (ennek oka az energiaárak csökkenése, valamint a jegybanki kamatemelés – a szerk.) –, hanem ez az árfolyam beépült az árakba, és ott is maradt. Mi azt látjuk, hogy az uniós források elmaradása miatt kellett 6000 milliárd forintnyi államilag indított, illetve önkormányzati projekteket leállítania Lázár Jánosnak. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei vannak a kormány Európai Unióval szembeni „szabadságharcának”. Pedofilügyekben úgyszintén felháborító, hogy volt egy egyébként eredménytelen népszavazás, de Kaleta Gábor azóta is szabadlábon van, újabb és újabb pedofilbotrányok jönnek, és ezek az emberek szabadon rohangálnak. A fideszes tankerületeket nem zavarta, hogy több bejelentést is kaptak a később botrányba fulladt tanár viselkedéséről. Ugyanez igaz a kormány által befogadott bűnöző migránsokra is, mi ezeket kitakarítottuk volna az országból. A kémbank amerikaiak által kikényszerített bezárása talán egy lépés lesz abba az irányba, hogy kevesebb külföldi kém legyen Magyarországon. Az ügynökaktákat továbbra is titkolja a kormány, mi ezt nyilvánosságra hoztuk volna. Ezek inkább szimbolikus lépések, én azt hiszem, hogy

a magyaroknak a pénztárcáját leginkább érintő rész az a korrupció és az európai uniós pénzek hiánya.

A korrupciót nem kell részleteznem: mindaddig szegények lesznek a magyar emberek, amíg tolvajokat választanak. A tolvajok gazdagodnak, mi szegényedünk. Az uniós pénzek hiánya pedig kézzelfogható következménnyel jár: az építőipar látványosan szenved attól, hogy leállították a fejlesztéseket, a kamatok az egekben, az államnak az adósságszolgálatot ki kell gazdálkodnia. Így válunk lassan az egész Európai Unió legszegényebb országává.

Az ügynökaktákat nyilvánosságra hozták volna. Fotó: Mfor / Bánkuti András

Az ellenzékről és az árnyékkormányról

A kormány elmúlt egy évét értékelte, de kérem, értékelje az ellenzék elmúlt egy évét is! A korábbi Egységben Magyarországért nevű összefogás egykori tagjai, tagpártjai ön szerint hogyan teljesítettek?

Az összefogás egy kényszerű szövetség volt, és minden utólagos, jogos kritikával szemben szeretném hangsúlyozni, hogy ez az egység a választók számára plasztikusan megjelent: egy körzetben egy ellenzéki képviselőre tudtunk szavazni. A Jobbik volt szavazóit elbuktuk, mert egy „Gyurcsány-listára” a Jobbik 2018-as szavazóinak kétharmada nem volt hajlandó leszavazni. A baloldali emberek viszont nagyon fegyelmezetten leszavaztak ránk, őket ebben egy jobboldali, keresztény, nagycsaládos miniszterelnök-jelölt sem zavarta. Ezt azért mondom, mert ez volt az egyik hazugság. A másik, hogy az a Demokratikus Koalíció, akit – Dobrev Klárát – az előválasztás során a Fidesz országos és regionális lapjaiban pozitív PR-cikkekkel segítették, és amely DK-nak átadtak rólam egy nyolcvanoldalas lejárató anyagot, hogy ezzel segítsék Dobrev Klárát velem szemben, annak a DK-nak a propagandája most azt terjeszti, hogy a Fidesz engem támogatott az előválasztás során. Ennek bizonyítottan, dokumentáltan éppen az ellenkezője igaz.

Mi a véleménye Dobrev Klára árnyékkormányáról?

A 2022-es választás előtt nálunk is volt árnyékkormány, amiben több olyan DK-s szakember is helyet foglalt, aki most a Dobrev-féle névsorban is szerepel. De miután tavaly április 3-án szembesültünk azzal, hogy ma már a Fidesz propagandája bármekkora hazugságokat képes az emberek többségének a torkán lenyomni, azokat a fejükben elhelyezni, akkor ki kell mondani, hogy ma már árnyékkormánnyal nem lehet leváltani a diktatúrát, ahhoz rendszerváltó ellenzéki kerekasztal kell.

Nekünk ma a diktatúra megdöntésén kell dolgozni, egy diktatúrában pedig nincs árnyékkormány.

Egy demokráciában lehet árnyékkormány, de aki azt hazudja, hogy ma Magyarországon demokrácia van, az nem akarja leváltani Orbán Viktort. Ez abban is megnyilvánul, amikor valaki ma úgy érvel, hogy bár tavaly a teljes civil és pártos, jobb- és baloldali országos összefogás sem volt elegendő Orbán leváltásához, ma viszont ebből zárjuk ki előbb a civileket, utána a jobboldaliakat, végül a nem DK-s baloldaliakat is, és majd egyetlenegy pártnak önmagában sikerülni fog az, ami mindannyiunknak együtt sem sikerült, az megint egy olyan becsapása a választóknak, ami nem visz közelebb Orbán Viktor leváltásához.

„Árnyékkormánnyal nem lehet leváltani a diktatúrát, ahhoz rendszerváltó ellenzéki kerekasztal kell.” Fotó: Mfor / Bánkuti András

Konkrétan arra gondol, hogy a DK mindenkit be akar söpörni magához?

Vagy besöpörni, vagy elásni, de a változás szempontjából helytelen azzal etetni a választókat, hogy legkésőbb 2026-ban, de lehet, sőt valószínűleg korábban Dobrev Klára lesz a miniszterelnök. A Momentum és a DK évértékelőjét megnézve azt láttam, egyetlen szót sem szóltak arról, mitől fog megbukni Orbán Viktor. Azt én is tudom, milyen jó világ lesz utána, hiszen nekünk volt egy nagyon jó közös programunk. Nem a programmal volt a gond, hanem az, hogy

a propagandával anyagilag és médiafelületet tekintve nem tudtuk felvenni a versenyt. Meg hát gonoszságban sem szeretnénk versenyezni velük.

Szóval amíg ezt a propagandát nem tudjuk megszüntetni, addig a Fidesz mindig kétharmaddal fogja nyerni a választásokat. Minden négy évben egyre romlott az ellenzék esélye, ahogy a Fidesz sorra vásárolta fel a médiumokat. 2018-ban csak a Jobbiknak is több óriásplakáthely állt rendelkezésére, mint az egyesült ellenzéknek 2022-ben. Minden problémának a gyökere ebben van.

Hogyan lehet felszámolni ezt a propagandát?

Az biztos, hogy nem az ellenzék parlamenti tevékenysége fog ebben segíteni. Ebben a rendszerben erre lehetőségük sincs, másrészt az ellenzék egy jelentős részét – ahogy tudjuk és olvastuk is többek között a Szabad Európa cikkében – már a Fidesz irányítja. Egész ellenzéki pártokat és sok ellenzéki politikust is. Ahogy az ellenzékinek gondolt sajtó jó részét szintén a Fidesz irányítja. Itt tehát igazi ellenállásra van szükség, nekünk, tisztességes magyar hazafiaknak nem szabad feladni, tovább kell menni, és minden módját meg kell találni annak, hogyan lehet az embereket felvilágosítani, a propagandának az ellenszerét megtalálni. Mi például itt, Hódmezővásárhelyen a szankciós plakátokat átragasztottuk. Az országban még egy-két helyen került erre sor, de az ország nagy részén nem. Mit csinál az ellenzék, ha még eddig sem jut el? Egyszerű egyébként a munkájuk értékelése, mert az ország 52 százaléka nem tudott arról, hogy Orbán Viktor is megszavazta az általa hazaárulónak tartott szankciókat, nekünk pedig egy dolgunk volt, ezt a száraz, rövid tényt el kellett juttatni a választópolgárokhoz. Addig, amíg az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy Orbán megszavazta azokat a szankciókat, melyek ellen egy drágább plakátkampányt folytatott, mint az ellenzék komplett tavalyi választási kampánya, addig az ellenzék nem végzi jól a dolgát.

„Az ellenzék nem végzi jól a dolgát.” Fotó: Mfor / Bánkuti András

Hogyan lehet egy ilyen üzenetet eljuttatni az emberekhez, mikor a kormánypropaganda saját üzeneteinek sulykolására a közösségi médiában is irtózatos pénzeket költ el?

Ez valóban így van, ettől függetlenül hiszem, hogy igenis el lehet juttatni. Jelen esetben egyszerű volt a feladvány: a Fidesz megépítette a médiafelületet nekünk, hiszen teleszórták az országot óriásplakátokkal. Ha mindenki megtette volna azt, amit mi Hódmezővásárhelyen – a plakátokra egy sárga csíkkal ráragasztottuk, hogy a hazaáruló Orbán az összes szankciót megszavazta –, akkor az emberekhez eljutott volna a kormány kétszínűsége. Ahogy leállíttattuk a Fidesz melegellenes kampányát is. Nem csak Szájer József miatt, de mindenki tudta, hogy mi egy olyan országban hiszünk, ahol a fideszes politikusok is nyíltan felvallhatják melegségüket, ebben semmi szégyen nincs. A migránsszámláló is egy ilyen kampányunk volt. A Fidesz irdatlan pénzekkel felépítette azt a hazugságot, hogy ide rajtuk kívül bárki más be akar hozni migránsokat (miközben csak ők hoztak be ilyeneket, még Soros Györgynek sem sikerült becsempésznie egyet sem). Orbán Viktor meg tízezrével hozza be ma is, most éppen az akkumulátorgyáraknak hoz be migráns munkaerőt. Ez ellen két egyszerű számot kellett csak kitenni, ezt mi megtettük a migránsszámlálóval. Minden felmérés szerint még a legtájékozatlanabb emberek többsége sem hitte el, hogy az ellenzék akar behozni migránsokat. Tehát megvan az ellenszer a kommunikációban, amihez persze pénz, erőfeszítés, szervezettség is kell, de az ellenzéknek éppen ez lenne a dolga, nem pedig a parlamentben elmondani egy-egy beszédet, ami az emberek 99 százalékához soha nem fog eljutni.

A guruló dollárokról

Említette, hogy pénz kell. Dollárok?

Mindenféle feltételezést hallottam már, de én mind a mai napig nem hallottam arról, hogy akár egyetlenegy nem magyar állampolgár pénze is lett volna az ellenzék kampányában. Arról, hogy amerikai magyarok 1,8 milliárd forintot utaltak a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, arról mi magunk számoltunk be választás előtti ígéretünket betartva, büszkén és önként! Nem elszólás volt tehát. Én mindig minden fillér adományommal elszámoltam, 2018 óta immár négyszer. Mi a választás előtt, 2022. március 28-án már nyilvánosságra hoztuk, hogy megállapodást kötöttünk az Action for Democracyval, ami a magyar és külföldi sajtóban is megjelent.

Ezek valóban mikroadományok voltak?

Csak abból tudok kiindulni, amit az Action for Democracy mond. Nekem átküldték az egyik adománygyűjtő oldal képernyőfotóját, azon mikroadományok szerepeltek. Nyilván nem tudom azt kizárni, hogy volt néhány nagyobb adományozó is. El szoktam mondani azt is, hogy ahogy Orbán Viktort évtizedeken át guruló dollárokkal támogatta Soros György (a kormányfő a ’80-as évek végén Soros-ösztöndíjas volt – a szerk.), akkor azt se zárhatjuk ki, hogy most az ő baráti köre is ott volt a mi adományozóink között is. Mindenesetre az amerikaiakra sokkal szigorúbb törvények vonatkoznak, ott teljesen elképzelhetetlen az a lopás, amit a Fidesz csinál, amikor az adófizetők pénzén a saját politikai kampányát támogatja (CÖF- és kormányzati vonalon is). Nálunk, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál soha egyetlen fillér állami pénz nem volt, és mi mindennel elszámoltunk nyilvánosan. Én ebben a kultúrában hiszek, nem a Fideszében, a lopást elutasítom, és az ellenzéket is arra bátorítom, hogy tessék ezt a kultúrát terjeszteni: nyílt, tisztességes, becsületes magyar hazafiaknak nem kell semmit sumákolni, letagadni, a teljes nyilvánosság az egyetlen, ami bennünket véd.

„A Mindenki Magyarországa Mozgalomnál soha egyetlen fillér állami pénz nem volt.” Fotó: Mfor / Bánkuti András

A kormányzat azt vélelmezi, hogy biztos kértek valamit ezért a pénzért. Kértek?

Nem kértek semmit. Azért támogattak, mert megígértük, hogy a magyar nemzetet megszabadítjuk ezeréves történelmünk legkorruptabb kormányától. Őszinteségemre jellemző példa, hogy volt nálunk egy magyar vállalkozó, aki mielőtt támogatott minket, kérdéseket tett fel. Én pedig számára kedvezőtlen válaszokat adtam, például elmondtam, hogy az ő konkurenciáját megakadályozó plázastopokat megszüntetnénk. Az illető vállalkozó pedig nagyon elégedetten vette ezt a választ, kissé olyan benyomásom volt, mintha ez egy beugratós kérdés lett volna. Elmondtam, hogy

mi egy valamit garantálunk: tisztességes, fair piaci viszonyokat és versenyt.

Itt, Hódmezővásárhelyen öt éve ezt csináljuk, és ezzel sok milliárdot spóroltunk meg a városnak. Magyarország akkor lenne gazdag, nyugati életszínvonalú ország, ha ezt a nyugati kultúrát átvennénk, ha nem a barátok, a rokonok, a vejek, a testvérek kapnának sokszoros áron az adófizetők pénzén megbízásokat, hanem mindig az, aki a legjobb ajánlatot adja. A tisztességes versenyben hiszek, és ma Magyarországon rengeteg olyan vállalkozó van, akinek ez lenne az érdeke. A lakosságról nem is beszélve! Mindenki, akit nem úgy hívnak, hogy Mészáros Lőrinc, annak igenis érdeke, hogy legyen tiszta verseny Magyarországon. A legtöbb vállalkozó akkor tudna gazdagodni, és akkor tudna megbízást kapni, ha egy nyílt versenyen elindulhatna bármilyen pályázaton, és ha ő adja a legjobb ajánlatot, ő nyerne.

Az ellenzéki összefogás többi pártelnökével tartja-e a kapcsolatot?

Hébe-hóba találkozom valamelyikőjükkel, vagy telefonon beszélünk. Gyurcsány Ferenccel nem beszéltem azóta sem, hogy megtett a választás egyedüli felelősének. Dobrev Klárával együtt voltunk jelen egy zsidó közösségi megemlékezésen, de csak udvariasan váltottunk néhány szót egymással.

Gyurcsány Ferenccel nem is keresik a kapcsolatot?

Nekünk nincs miről beszélnünk közvetlenül, de az önkormányzati választásokon minden ellenzéki szimpatizánsnak együtt kell működnie. Még talán azt is el tudjuk érni, hogy ez ne egy pártos, hanem egy civil kampány legyen. Én nem szeretném, ha bármelyik párt vagy az MMM beleszólna például abba, hogy a keszthelyiek mit csinálnak Keszthelyen vagy a vásárhelyiek mit csinálnak Vásárhelyen.

Jászberényi modell?

Igen.

Brüsszel vagy Hódmezővásárhely?

Az MMM párttá alakul?

Korábban felmerült már ez is, az elnökség többször le is szavazta, de 2022 áprilisa után fel sem merülhet ez többé. Minden ilyen vitát eldöntött az, hogy hogy az MMM-et külföldi magyarok is támogatták.

Mi a hatóságok számára úgysem tudjuk bebizonyítani, hogy ezek között a támogatók között nem volt külföldi állampolgár, ahogy még a titkosszolgálat sem tudta bebizonyítani az ellenkezőjét.

Az Action for Democracy azt mondta, ők ellenőrizték, és csak magyar állampolgárok voltak az adományozók. De mindegy is, az MMM a külföldről érkező támogatások miatt sem alakulhat párttá.

Mi a helyzet a Mindenki Magyarországa Néppárttal?

Ez egy külön formáció, de természetesen nagyon sok MMM-tag szeretne csatlakozni ehhez az új párthoz. Mi azt szoktuk mondani, hogy ez a civilek pártja lesz, ami az olyan értékeket képviseli, mint a transzparencia, a civil kurázsi, a kezdeményezőkészség, az öngondoskodó társadalom.

Elindulnak az európai parlamenti választáson?

Ez a célunk. Öt pontban mi mindenképp mások vagyunk, mint az összes többi párt. Ebből csak az utolsó az, hogy

az Európai Néppárt értékrendjét szeretnénk képviselni, hosszú távon ehhez a pártcsaládhoz szeretnénk csatlakozni.

De ilyen a kiállás a rendszer minden üldözöttje mellett, például Hadházy Ákos fel nem esketése idején, és a teljes transzparencia is olyan, ami egyik pártra sem jellemző, csak miránk. Ez újdonság, ezt a kultúrát is képviselnie kell valakinek az Európai Parlamentben Magyarországról. Mi a jobb- és baloldali korrupcióval szemben egyaránt zéró toleranciát hirdetünk, valamint a Fidesz-kormány hibái mellett elismerjük azt is, ha valamit jól csinálnak. Én magam jelöltként többször is elmondtam, hogy a dohányzás betiltása zárt terekben micsoda hősies tette volt a Fidesznek, vagy most a vármegyebérletért megdicsértem Lázár Jánost. Ő most azt csinálja, amiért minket itt, Vásárhelyen kritizált: a közlekedést ingyenessé tettük egy városkártya használatával. Ahol ugyanis a fix költségek a meghatározóak, és minimális a változó költség, ott ez lehet egy teljesen racionális döntés.

A számok mit mondanak? Jó döntés volt?

Nekünk évi 120 millió forintba került a városi közösségi közlekedés korábban. Amikor ingyenessé tettük, akkor 95-96 millióval megnyerte egy helyi vállalkozó, aki nagyon alaposan megtervezte az útvonalakat, vagyis az ingyenessé tétel után nem többe került a városnak a közlekedés, hanem az átszervezés miatt kevesebbe. És emellett környezetbarátabb is lett a kisebb buszok miatt. A vármegyebérlet bevezetése is szerintem ilyen racionálisan indokolható döntés, hasonlóan a megyei autópálya-matricákhoz.

Olcsóbb lett a városnak a közösségi közlekedés. Fotó: Mfor / Bánkuti András

Ha már szóba került a takarékosság: hogy állnak rezsivel?

Hódmezővásárhely az egyetlen megyei jogú város, amely nem kapott egy fillér rezsitámogatást sem.

De pályáztak?

Természetesen, tárgyaltunk Balla György miniszteri biztossal, beadtunk egy nagyon jó megtakarítási tervet – többet takarítottunk meg, mint a legtöbb város –, még a dolgozóink létszámát is csökkentettük, illetve energiahatékonysági fejlesztésekbe is belefogtunk. Szóval semmilyen indoka nem volt az elutasításnak. Vásárhelyet igyekeznek ellehetetleníteni, és sajnos egyetlen országos ellenzéki politikus sem állt ki sem Vásárhely, sem a többi sanyargatott önkormányzat mellett. Hogy lehet ilyen atomizálódott, szétszakadt ellenzékkel bármit kezdeni? Milyen reményünk van arra, hogy ők majd lebontják a diktatúrát? Álmodozni arról, hogy majd magától összeomlik, és lesz egy új kormányunk? Álmodozni lehet, de kellene valakinek tennie is ezért! Ezt a civilekben látom, és ezeket a civileket támogatjuk mi is.

„Egyetlen országos ellenzéki politikus sem állt ki sem Vásárhely, sem a többi sanyargatott önkormányzat mellett.” Fotó: Mfor / Bánkuti András

Ha a Mindenki Magyarországa Néppárt elindul az EP-választáson, akkor ön lesz a listavezető?

Nem zárom ki. Nagyon sok embert javasoltunk már és kértük is, hogy jöjjenek, de sokan azok közül, akik korábban egy ilyen jobbközép formációhoz ígérték a csatlakozásukat, visszavonultak a politikától, és különösen is visszavonultak a pártpolitikától. Sok barátom, szövetségesünk polgármester, aki ha pártpolitizálni kezd, akkor veszít. Szavazóinak nagy része egy független ellenzékire nagyon szívesen leszavaz, de ha a jelöltje egyik vagy másik párthoz csatlakozik, akkor máris rosszabb eséllyel indul a választáson.

Azért kérdeztem, mert jövőre egyszerre lesz az önkormányzati és ez európai parlamenti választás. Önnek pedig szintén választania kell: vagy az Európai Parlament, vagy a hódmezővásárhelyi városháza.

Egyelőre nem mondtam senkinek nemet.

Természetesen Vásárhelynek nem mondhatok nemet,

hiszen az elsődleges célom az, hogy Vásárhelyet tovább fejleszthessük és vihessük előre a tisztességes úton, ne engedjük visszajönni a megfélemlítést, az agyonadóztatást, a korrupciót a városvezetésbe. Ez egy nagyon fontos célkitűzés: ne ellopjuk a vásárhelyiek pénzét, hanem a vásárhelyieknek fontos fejlesztéseket vigyük tovább! Emellett „szabadidőmben, hobbiból” országos politikával is foglalkozom. Azokat, akik az előbb említett racionális érvek ellenére kitartottak, és úgy gondolják, hogy ennek a politikának van jövője, és személyesen is odateszik magukat,

őket segíteni fogom azzal, hogy akár listavezetőként ennek az új pártnak a listáját támogatom.

Én már tavaly bebizonyítottam, hogy hiába voltam a lista élén, nem ültem be a parlamentbe. Pedig akkor is sokan azt gondolták, hogy én elpályázom innen. Őszintén szólva sokkal produktívabb tud lenni az ember hódmezővásárhelyi polgármesterként, mint a parlamentben az ötvenhét ellenzéki egyikeként. Nem látom, hogy akár egyetlen ellenzéki országgyűlési képviselő is elért volna bármit a parlamentben. Talán Hadházy Ákos az, aki a legtöbbet dolgozik, de azon kívül, hogy föltárja a korrupciót és tiltakozik ellene, semmit nem tud elérni. Egy ellenzéki szavazat a parlamentben ebben a rendszerben semmit nem ér.

Az EP-ben még kevesebbet ér egy szavazat.

Az Európai Parlament ilyen szempontból más, ott most sokkal nagyobb tere lenne a tisztességes magyaroknak. Ha egy vagy több becsületes, a keresztény értékeket hitelesen gyakorló EP-képviselője lesz Magyarországnak ott, az mindenképpen egy óriási előrelépés. Mi az Európai Parlament legnagyobb pártcsaládját szeretnénk erősíteni, és azt elérni, hogy a legbefolyásosabb pártcsaládban is legyen a magyar ellenzéknek képviselete.

A földadó eltörléséről

Az országos hírekbe legutóbb a frissen bevezetett hódmezővásárhelyi földadóval került be. Miért volt szükség ennek a köztehernek a bevezetésére?

Hála Istennek, szükség már nem volt rá…

Akkor akár vissza is vonnák?

Simán vissza tudnánk vonni, ugyanis a város költségvetését ez a 80 millió forintra tervezett éves bevétel érdemben nem befolyásolja. Azért vezettük be, hogy ezt teljes egészében, az utolsó fillérig rendeletileg a szegények között osszuk szét. Egyéni kérelem alapján eleve mentességet adunk a földadó alól azoknak, akiknek ez a megélhetését veszélyezteti, de a befolyó összegből

az első féléves részt rezsitámogatásra, a második féléves részt pedig a kisnyugdíjasoknak adjuk. Mi ezzel szeretnénk segíteni a vásárhelyi rászorulóknak,

és úgy találtuk, hogy azok az emberek, akiknek legalább négy hektárnyi földje van (ennek értéke most legalább 10 millió forint), akik ezt saját maguk nem művelik, hanem kiadják bérbe a mostani árfolyam szerint évente legalább 400 ezer forintért, ők megtehetik, hogy fizessenek egy szerény hozzájárulást a szegényebbek javára. Mi mindenben támogatjuk a gazdákat, és a gazdák nem is fizetnek földadót. De persze lehetséges, hogy akik eddig mondjuk 50 ezer forintért adták bérbe a földjüket, most a földadó miatt majd felemelik a bérleti díjat 100 ezerre.

A földadóval a vásárhelyi rászorulóknak segítenek. Fotó: Mfor / Bánkuti András

Akkor mégis igaz lehet, hogy ez az adó beépül az árakba?

Az árakba azért nem tud beépülni, mert egyetlen település földadója az országos gabonaárakat nem fogja befolyásolni. Az árakat egyébként a Fidesz hajtja fel például azzal, hogy az olcsó ukrán gabonát nem engedi be az országba. A Fidesz gondoskodik róla, hogy az árak magasak legyenek, a kenyér drága legyen Magyarországon – ezt éri el a rengeteg különadóval, adminisztrációs költséggel is. Sajnos a magyar mezőgazdaság még nem elég versenyképes, de

sem az európai, sem a magyar mezőgazdasági árakat Hódmezővásárhely nem tudja befolyásolni.

Azt gondolom, hogy itt néhány politikusnak a sok száz hektárnyi földje az, ami különböző strómanokon keresztül most adózni fog. Lázár János maga is azt mondta, hogy ez az ő és családja elleni lépés, ami természetesen nem igaz, de ha ő azt mondja, akkor elhisszük neki, hogy vastagon érintett ebben. Összegezve: ez egy szociális lépés volt a részünkről, de számolunk vele, hogy a kormány ezt legkésőbb jövőre meg fogja szüntetni. Vagyis Hódmezővásárhely egy hősies szolgálatot tett a gazdáknak azzal, hogy az országban csak miattunk fogják mindenhol betiltani a fideszes földadót. A földadó törvényt a Fidesz alkotta meg 2014-ben, azóta 135, többségében fideszes településen vezették be, az ellenzék tiltakozásával szemben éppen a Fidesz védelmezte eddig – most is csak miattam fordultak ellene.

A kistelepülési polgármesterek nem biztos, hogy ugyanilyen boldogok lesznek.

Őket, gondolom, valamilyen módon kárpótolja majd a Fidesz, de

a magyar gazdák imáikba foglalhatnak engem.

Mert ha mi Hódmezővásárhelyen nem vezettük volna be a földadót, a Fidesz nem tiltaná most be – ahogy tíz éven keresztül esze ágában sem volt betiltani. Sőt, Lázár János maga javasolta a földadó bevezetését 2016 áprilisában a vásárhelyi közgyűlésnek, és ugyanő védte meg a parlamentben az akkori Jobbik kezdeményezésével szemben a földadót, amit akkor a fideszes képviselők is megszavazták.

A nagy ellenfélről

Sokat emlegeti nagy ellenlábasát. Milyen sűrűn találkozik Lázár Jánossal?

Kétszer találkoztunk a választások óta.

Az nem túl sűrű.

Tavaly május végén találkoztunk, és akkor tartottunk is közösen egy sajtótájékoztatót is. A második alkalom talán két hónappal később volt, akkor sajtótájékoztató már nem volt, csináltunk egy fotót, meg egy közleményt kiraktunk. Azóta nem keresett. Én nyitott vagyok egyébként, amikor a térség országgyűlési képviselője jön, szeretne találkozni, akkor én természetesen készséggel állok elébe. Én magam is több kérdésben kerestem, kértem, hogy segítsen a városnak Lázár János, de sajnos csak a titkáráig vagy a minisztériumáig jutok. Ő maga nem veszi fel a telefonomat, nem hív vissza, és nyár óta nem is fogadott. Ezt tudomásul veszem, bár az indokai nyilvánvalóan álságosak. Ő egy hazaáruló kormány minisztereként engem ne hazaárulózzon! Egy Soros támogatta kormányfő ügynökeként, aki maga is hatvanmilliót kapott Sorostól, ne külföldi ügynöközzön meg dollárbaloldalozzon! De visszatérve a találkozásokra: a májusi találkozónkon azt javasolta, jelentsük be, hogy mostantól havonta találkozunk. Mondtam neki, miniszter úr, mind a ketten tudjuk, hogy nem fogunk havonta találkozni, mondjuk csak azt, hogy rendszeresen. Ez fél évig tartott, azután amikor látta, hogy vissza merek szólni az engem folyamatosan hazugságokkal támadó sajtójának, és nem szó nélkül tűröm, akkor úgy látta, hogy felesleges velem találkoznia.

Lázár Jánossal már nem találkoznak. Fotó: Mfor / Bánkuti András

Mit üzen a kormánypárti szavazóknak, az ellenzéki szavazóknak, illetve az önhöz hasonló, Fideszből kiábrándult szavazóknak?

Nekünk egy olyan tisztességes Magyarország a jövőképünk, ahol mindenki a vásárhelyi modellt követi. A gazdasági racionalitás, a modern technológia és a tisztesség jegyében már a mesterséges intelligenciát is alkalmazzák a kollégáim, a földadót a szegényeknek osztjuk szét, Green City-koncepcióval zöldítjük a várost, a hőszigetek ellen küzdünk, a klímacélok megvalósításán dolgozunk. Az épített örökség védelmére is nagy hangsúlyt helyezünk, QR-kóddal láttunk el minden helyi védett épületet. Nálunk működik egy Beszerzési Tanács, ahol tíz szakemberrel mint polgármester minden 1 millió forintnál nagyobb beszerzést közösen ellenőrzünk, ezzel rengeteg pénzt megspóroltunk már. Ingyenes a buszközlekedés, nyílt pályázaton döntünk a sportolók és civilek támogatásáról, a roma felzárkóztató programjaink mellett a helyi cigányság ingyen vendégeli meg a városi polgárokat cigány ételekkel, ingyenes tízujjas vakon gépelés-oktatást működtetünk a gyerekeknek, önkéntes programokkal szedünk szemetet és ültetünk fákat. Amit mi itt, felépítettünk Vásárhelyen, egy okos, zöld és tisztességes város, az egész országnak példát mutathat.