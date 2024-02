Márki-Zay Péter pártja nagy bejelentést tett

A hódmezővásárhelyi polgármester mellett a pártban hat alelnök dolgozik: Molnár Róbert, Bana Tibor, Kiss Balázs, Bérces Boglárka, Putz Anita és Szalma Botond - írja a Telex.

Az ülésen döntöttek a Mindenki Magyarországa Néppárt európai parlamenti listáján szereplők névsoráról is.

Márki-Zay Péter MMN elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere Szalma Botond MMN alelnöke, kampányfőnöke, Bana Tibor MMN alelnöke, korábbi országgyűlési képviselő, Putz Anita MMN alelnöke, Mártély korábbi polgármester Mellár Tamás országgyűlési képviselő, a KSH korábbi elnöke.

A Kongresszus elfogadta a párt európai parlamenti programját, amely „Ébresztő, Magyarország! – Gyertek velünk a tisztesség útján” címet viseli. A párt programját három pontban foglalják össze: út az igazságos Magyarországhoz, út a testi-lelki egészséghez, és út a biztonságos jövőbe címmel.