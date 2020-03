Marokkóval és Ukrajnával vagyunk egy mezőnyben a koronavírus-listán

A szaktárca adatai szerint az elmúlt egy nap során 838-an hunytak el Spanyolországban. A járvány következtében eddig összesen 6528-an haltak meg. Az eddig azonosított fertőzöttek száma 78 ezer felett van, 6500-zal több mint egy nappal korábban. Ugyanakkor a vírus terjedésében lassulás figyelhető meg, mivel az esetszám napi növekedése mintegy kétezerrel kevesebb mint két napja - írja az MTI.

A minisztérium több mint 14 ezer gyógyult páciensről adott hírt, az elmúlt 24 órában 2424-en hagyhatták el az egészségügyi intézményeket. Az eddig kórházi ápolásra szorulók száma meghaladja a 43 ezret, egy nap alatt több mint 2700 új esetet kezeltek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedés miatt intenzív osztályra több mint 4907-en kerültek, 332-en szombat óta. A dél-európai országban a járványügyi szakemberek szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy több kórház intenzív osztálya teljesítőképessége határán van.

A spanyol fővárost is magában foglaló 6,5 millió lakosú madridi autonóm közösségben a legmagasabb a fertőzöttek száma, eddig több mint 22 ezren kapták el a kórt, a fertőzésbe 3082-en haltak bele. Összességében a legkevesebb fertőzött az észak-afrikai exklávékban, Ceutában és Melillában van, valamint a Kanári-szigeteken, ahol a legelső spanyolországi megbetegedést regisztrálták január 31-én.

Spanyolországban két hete szükségállapot van érvényben, amely alapján az oktatási intézmények zárva tartanak és csak meghatározott esetekben, például munkába járás vagy bevásárlás miatt lehet elhagyni a lakhelyet. A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról dönt, hétfőtől két hétre leállnak a nem létfontosságú ágazatok. Pedro Sánchez miniszterelnök szombati bejelentésében hangsúlyozta: az intézkedés célja, hogy még tovább csökkentsék az emberek közötti érintkezést, és még többen otthon tudjanak maradni.

A létfontosságú ágazatok közé tartozik például az egészségügy, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az áruszállítás, az áram-, gáz-, vízellátás, a gyógyszeripar, a telekommunikáció és a média is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a legtöbb beteget - 86 498 - Olaszországban kezelik, második az Egyesült Államok 85 228 esettel, a harmadik pedig Kína 82 230 beteggel. Őket követi Spanyolország. A lista azonban nem naprakész - ez az illetékes hatóságok jelentéstételi gyakoriságától is függ - Magyarország neve mellett például még most is 343 esetszám szerepel, azonban a ma reggeli jelentésből tudjuk, hogy már 408 regisztrált fertőzött van itthon. A WHO listáján egyébként előttünk Marokkó áll, mögöttünk Ukrajna.