Makró MBH Bank MNB alapkamat Varga Mihály

Másfél év után végre csökkenhet az alapkamat Magyarországon is

mfor.hu

A vártnál jobban csökkenő infláció az MNB számára teret engedhet a kamatcsökkentési ciklus februári indításának, ráadásul a februári 25 bázispontos kamatvágást márciusban újabb lazító lépés is követheti. 

Bár a februári és márciusi kamatcsökkentés után néhány hónapig kivárás lehet jellemző, ezt követően szeptembertől újraindulhatnak a kamatcsökkentések. Így idén év végére 5,50 százalékos alapkamatot várnak az MBH Banak szakértői. Mindezt az alacsonyra csökkenő infláció engedi meg: régiós összehasonlításban nagyon magasnak tűnik most már az alapkamat az inflációhoz képest. A forint eközben a régiós fizetőeszközöknél jóval erősebben viselkedett az elmúlt hetekben, így könnyedén elbírja a kamatok mérséklését.

Bár az év második felében az infláció emelkedhet, ami növeli a bizonytalanságot, a közelmúltbeli pozitív inflációs fejlemények mellett lejjebb hozták az MBH elemzői az év végi kamatvárakozásukat. Számszerűsítve, korábbi előrejelzést 50 bázisponttal csökkentették, miután megvizsgálták az infláció várható alakulását és a régiós környezetet is. A forint év eleje óta egyértelműenfelülteljesítő, érdemben csökkenő kamatvárakozások (azaz a kamatcsökkentési várakozások erősödése) mellett is. Az inflációs adat megjelenése után a piacon is tovább erősödtek a kamatcsökkentési várakozások, így gyakorlatilag be van árazva a kamatvágás, a piac egyáltalán nem fél tőle.

Az elemzők hozzáteszik, hogy 2027-ben is folytatódhatnak a kamatcsökkentések, azonban ennek mértéke egyelőre bizonytalan. Ha az év vége felé várhatóan emelkedő inflációs nyomásnak és az idei alacsony bázisnak köszönhetően 2027 elején ismét megemelkedett inflációt látunk majd magasan ragadó inflációs várakozások mellett, abban az esetben nem biztos, hogy az MNB meglépi a negyedévenkénti kamatcsökkentést jövőre. Így 2027 végére 4,5 és 5 százalék között lehet az alapkamat Magyarországon.

