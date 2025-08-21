Mától figyelhetik a bankszámlájukat a gyerekesek

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat. A Magyar Posta augusztus 21-étől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES-t) és a gyermeknevelési támogatást (GYET-et), a Magyar Államkincstár pedig augusztus 22-én utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 45 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt – közölte a kincstár.

