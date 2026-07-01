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Makró Bank

Mától végigsöpör a bankszámlákon a drágulási hullám

mfor.hu

Eddig mondták, de mától már csinálják is: július 1-től a legtöbb banknál megemelkednek a lakossági számlák díjai.

Lejárt a másfél éves moratórium, és ezt kihasználva a pénzintézetek többsége érvényesíti a tavalyi inflációt, akad amelyik még az előző évit is. Az ügyfelek többsége így 4,4 százalékos vagy kicsivel ez alatti díjemelkedéssel számolhat – derül ki a BiztosDöntés.hu összefoglalójából. A szerencsésebbeknek most nem nő a költsége, a pechesebbeknél viszont 8,1 százalékos a drágulás. 

Néhány év alatt jókora drágulást szenvedtek el a hazai bankszámlás ügyfelek. 2022-ben 14,5 százalékos, majd 2023-ban 17,6 százalékos volt az infláció, vagyis ennyivel emelhették díjaikat a bankok a következő évben. A 2024-sel együtt ez már összesen 40 százalékot közelítő drágítási lehetőséget jelentett, amivel többé-kevésbé éltek is a pénzintézetek, bár eltérő mértékben. Erre jött a tranzakciós illeték 2024 nyári 50 százalékos emelése, amit a lakosság csak 2024. december 31-ig végéig úszott meg.

Ebben a helyzetben kaphatták volna a nyakukba 2025 első hónapjaiban az újabb inflációs díjemelést a bankszámlás ügyfelek, de ez már nem történt meg. A kormány nyomására ugyanis a bankok díjstopot hirdettek a lakossági bankszámlákra 2026. június 30-ig. Most azonban már nem várnak tovább, így júliustól bekövetkezik az újabb áremelés. Ezt a törvényi kötelezettségük miatt már korábban meghirdették, ezért tudható, melyikük mennyit emel – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az elhalasztott inflációs díjemelést később is bármikor alkalmazhatják a bankok, így elvileg júliustól akár 8,1 százalékkal is drágíthattak volna. Ez azonban szerencsére nem lett jellemző, bár van rá példa. A CIB Bank így tett, míg az MBH Bank bizonyos számlacsomagjainál emelt ennyivel, a többinél 4,4 százalékkal, azaz a 2025-ös átlagos inflációval. A többi nagybank is 4,4 százalékkal vagy attól valamivel elmaradó mértékben drágítja a bankszámladíjait júliustól. Az MBH-nál a drágulás augusztustól érvényesül. A 3,7 százalékos, még 2024-ös infláció alapján bevezethető drágítási lehetőséggel elvileg a bankok később még élhetnek, de erre kevés az esély.

Gergely Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy az ügyfelek az új díjak okozta drágulással nem a júliusban kapott számlakivonatukban találkoznak majd először, hanem az augusztusban érkezőben. Ekkor láthatják meg pontosan, mennyivel kerül többe nekik a bankolás.

Azoknak, akiknek a törvényben garantált alapszámlájuk van, nem emelkedik a havi díja 2026. július 1-től, hiszen az nem az inflációtól, hanem az előző évi minimálbér összegétől függ. Ez azt jelenti, hogy az alapszámla havi díja idén nem lehet magasabb, mint az előző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű minimálbér 0,5 százaléka, vagyis 2026-ban 1454 forint. A bankok azonban lefelé eltérhetnek ettől. Az inflációs díjemelést a havi díjon kívül minden más díjnál viszont az alapszámlások sem ússzák meg.

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