Matolcsy Ádám barátja a luxusbútorbizniszbe is bevásárolta magát

A Felis Magántőkealap valamikor 2020 környékén szerzett 42,5 százalékos tulajdonrészt a cégben, egy friss cégkivonat szerint pedig még mindig a tulajdonosok között van. A Riva 2023-ban forintra átszámolva mintegy 5,7 milliárdos bevételt hozott össze, és ebből nagyjából 382 millió eurós profitot realizált, miközben van 8,2 millió euró (3,1 milliárd forint) adóssága is.

Riva Industria Mobili S.p.a 1983 óta van a piacon, és jelenleg nagyjából 80 alkalmazottat foglalkoztat. A Riva a honlapja szerint egyedi stílusban gyárt tömör fabútorokat, jellemzően újrahasznosított fából. Felhasználják egyebek mellett az új-zélandi kaurifa 50 ezer éves rönkjeit, a velencei lagúnákból származó tölgyfa oszlopokat, kidőlt libanoni cédrusrönköket, új életet adnak leírásuk szerint az egykori tölgyfa hordóknak is. Referenciáik alapján kaptak megbízást mykonoszi butikhoteltől, svájci, milánói éttermektől, hotelektől, bútordarabjaik megtalálhatók az egyik étteremlánc koppenhágai, moszkvai, müncheni, monacói, szöuli egységeiben. Emellett művészeti alkotásokat is létrehoztak, mint például egy hatalmas, 3 méter magas, fából készült lószobor, vagy egy méretarányos sportautó.

A 444.hu derítette ki , hogy a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó, és így az MNB-botránnyal összefüggésben is előkerült Száraz Istvánhoz köthető magántőkekalap, a Felis néhány éve egy olasz luxusbútorgyártó cégben is tulajdoonrészt szerzett.

