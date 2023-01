Matolcsy Ádám barátja az ERASMUS-tól megfosztott egyetem közbeszerzését is elnyerte

Miután nemrégiben a jegybank kommunikációs feladatait is megnyerte, most újabb közbeszerzést vitt el mások elől Matolcsy Ádám barátja, Száraz István. Az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében megjelent hirdetmény szerint a Frank Digital Kft. a Matolcsy-közeliként emlegetett Neumann János Egyetem kommunikációs feladatait látja el nettó 119,7 millió forintért - írja az rtl.hu.

Ezért az összegért Száraz István cége egyebek közt felméri az egyetem piaci helyzetét és tanácsokat ad a kommunikációs, PR és marketinstratégia kialakítására, átvilágítja a jelenlegi kommunikációs rendszert és vezetői auditot készít. A szerződést december 6-án írták alá.

A kecskeméti Campus. Fotó: Neumann János Egyetem

A portál arra is kitér, hogy miért nevezi Matolcsy-közelinek a Neumann János Egyetemet.

A 2016-ban alakult Pallasz Athéné Egyetem a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrálódásával jött létre, mégpedig a Magyar Nemzeti Bank Pallas-alapítványainak bőkezű támogatásával. Kecskemét fideszes polgármestere – Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Szabolcs felesége – Szemereyné Pataki Klaudia polgármester akkor azt mondta: a két főiskola integrációjával kialakuló új intézménnyel Kecskemét egyetemi várossá válik. Mindössze egyetlen év után az intézmény felvette Neumann János nevét. Közben a jegybanki alapítványok által létrehozott Kecskeméti Duális Oktatás (KEDO) Zrt.-t egyebek mellett egy új campus felépítésével bízták meg. A több mint 13 milliárdos projektet a jegybanki alapítványokon keresztül teljes egészében közpénzből hozták tető alá.

Több más felsőoktatási intézményhez hasonlóan a Neumann János Egyetemet is privatizálta a kormány: a Neumann János Egyetemért Alapítvány élére Csizmadia Norbertet, a jegybank Pallas Athéné Alapítványának (PADMA) elnökét helyezték. Csizmadiát már korábban is Matolcsy György szűkebb köréhez sorolták, egy időben a jegybank gazdaságstratégiáért és tervezésért felelős ügyvezető igazgatója volt. Ez az igazgatóság felelt a nagy port kavart jegybanki alapítványokért, Csizmadia innen távozott a PADMA élére. Szemereyné Pataky Klaudia pedig jelenleg is a Neumann János Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, férje az összeférhetetlenség miatt távozott a KEDO Zrt. éléről.

Egyébként a Neumann János Egyetem is érintett az Erasmus program felfüggesztésében. A tegnap bombaként robbant hír szerint nem kaphatnak friss támogatásokat az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azok a magyarországi oktatási intézmények, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek, vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn.