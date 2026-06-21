Matolcsy Ádám gyárának bútoraiért megőrülnek az Emírségekben, de a hazai kereslet megcsappant

Hatalmas veszteséggel zárt 2025-ben Matolcsy Ádám bútorgyára – derül ki a Balaton Bútor Kft. céges beszámolójából. Ráadásul mintegy 61 százalékkal a cég nettó bevétele is visszaesett: a 2024-es 3,8 milliárd forintos szintről az 1,4 milliárdosra zuhant a forgalom. Ennek oka főleg a belföldi értékesítés jelentős megcsappanása: annak összértéke a tavalyelőtti 3,3 milliárd forinttal szemben tavaly 834 milliót ért el. Ugyanakkor az exportbevétel 473 millió forintról 650 millióra nőtt. A végeredmény 836 millió forintos veszteség lett, amely következtében a cég saját tőkéje negatívba fordult, mínusz 187 millió lett.

A társaság vagyoni helyzete indokolttá teszi, hogy jelen taggyűlést követő 30 napon belül a tagok ismételten taggyűlést tartsanak, annak érdekében, hogy a társaság vagyoni helyzetének a rendbetételéről határozzanak

– olvasható a Balaton Bútor Kft. június 19-i taggyűlési határozatában.

A cég már 2024-ben sem szárnyalt, de akkor még 5,4 milliós profitot termelt, amiből Matolcsyék egy fillért sem vettek ki osztalékként, azt egy az egyben az eredménytartalékba tették. Matolcsy György volt jegybankelnök fia a Magyar Stratégiai Zrt. révén 80 százalékos tulajdonos a bútorgyárban, a 20 százalékos rész Feodor Andráshoz tartozik. A taggyűlésen Matolcsy Ádám nem jelent meg személyesen, vezérigazgatói minőségében Zavadszky Norbert ügyvéd képviselte.

Matolcsy Ádám cégének gondot okoz a körbetartozás

Fotó: Facebook

A beszámolóból részletesen kiderül, hogy mi okozta a problémát a cégnél. Leírásuk szerint a 2025-ös üzleti év a társaság számára rendkívül nehéz és kihívásokkal teli időszakot jelentett. A hazai (tegyük hozzá: 2022 óta stagnáló) gazdasági környezetben ugyanis szerintük továbbra is jelentős bizonytalanság volt tapasztalható, amely különösen érzékenyen érintette a bútoripart, mint az építőiparhoz kapcsolódó egyik beszállítói szektort. Számos korábban előkészített projektet elhalasztottak vagy leállítottak, miközben új beruházások csak korlátozott számban indultak el, amely jelentős mértékben hozzájárult a belföldi árbevételük ilyen mértékű visszaeséséhez.

További kedvezőtlen fejlemény a beszámoló szerint, hogy a központosított eszközbeszerzési pályázaton benyújtott pályázatukat elutasították (pedig 2008-ban, 2012-ben és 2020-ban is sikerrel jártak), amely következtében – megfogalmazásuk szerint – jelentős tervezett megrendelésektől és kapcsolódó árbevételektől estek el.

A dokumentum szerint a működésüket tovább nehezítette az építőiparban kialakult körbetartozási helyzet, amely közvetlenül hatással volt a társaság likviditására is. Több teljesített munkájuk ellenértékét partnereik ugyanis a beszámoló készítésének időpontjáig nem rendezték, továbbá a garanciális visszatartások behajtása is elhúzódó és részben eredménytelennek bizonyult. Ezek a tényezők jelentős pénzügyi terhet és működési bizonytalanságot okoztak a cégnek.

Apró öröm a cégnél, hogy – mint már említettük – az exportbevételek 37 százalékkal növekedtek. A céges beszámoló kiegészítő mellékletéből kiderül, hová is szállítottak bútort, és az is, hogy forintra átszámítva milyen értékben: Nagy-Britanniába 281 millióért, Németországba 138 millióért, Dániába 97 millióért, Hollandiába 35 millióért, Svédországba 19 millióért, Görögországba 4 millióért, az Egyesült Arab Emírségekbe 53 millióért, Norvégiába pedig 20 millióért. Főleg az utóbbi kettő ugrott meg: 770, illetve 593 százalékkal.

Bár az exportpiacokon sikerült árbevételnövekedést elérniük, ezek elsősorban alacsonyabb nyereségtartalmú projektekből származtak, így az eredményesség javításához csak korlátozott mértékben járultak hozzá – olvasható a beszámolóban. Emellett több partnerük termékkivezetéseket hajtott végre, valamint a német és skandináv piacok gyengülése is negatívan befolyásolta a rendelésállományuk alakulását.

Pedig a volt jegybankelnök MNB-botrányban érintett fiának gyára egy év alatt 2,4 milliárdról 1,1 milliárd forintra csökkentette az anyagjellegű ráfordításait, igaz, ezzel szemben a bérekre 857 millió forint után tavaly 904 millió forintot költött.

Irány Dubaj

Matolcsy Ádám remek kapcsolatokkal rendelkezik az Egyesült Arab Emírségekben, ezért nem meglepő, hogy a Balaton Bútor Kft. termékeire hirtelen ekkora igény mutatkozott arrafelé. Például az a napokban derült ki, hogy az áprilisi választás után másfél hónappal a dubaji székhelyű, Matolcsy Ádámhoz kötődő Minelley lett a közvetett tulajdonosa a Vörösmarty tér 3. szám alatti irodának, miután az ingatlant birtokló cég május végén Matolcsy Ádám dubaji érdekeltségéhez került. Az pedig egy márciusi információ volt, hogy Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át: a vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti útvonalon indították el konténereken az Emirátusok irányába.

„Nem politikusok vagy újságírók feladata eldönteni, kit és miért kell felelősségre vonni. A bevételeim legális és átlátható tevékenységekből származnak” – nyilatkozta a volt jegybankelnök fia a Financial Timesnak (FT) április végén, amely arról közölt cikket, hogy egyre nyíltabban távolodik a magyar üzleti elit a NER-től, miközben a rendszerhű milliárdosok külföldre igyekeznek menekíteni a vagyonukat – vette észre a 24.hu.

Kapcsolódó cikk Matolcsy Ádám dubaji cégénél kötött ki egy drága MNB-alapítványos ingatlan A tranzakció május 28-án zajlott le.

Érdemes felidézni, hogy tavaly márciusban az Állami Számvevőszék vizsgálata vagyonvesztést tárt fel a jegybank által létrehozott alapítványoknál, továbbá megállapította, hogy milliárdokat lapátolt ki a jegybankelnök fia és baráti köre az alapítványokból. Matolcsy Ádám ezzel szemben azt nyilatkozta az FT-nek, hogy cégei nem állnak kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal.