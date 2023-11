Matolcsy György kibökte, mikor vezethető be az euró itthon is

Az MNB „elkötelezett az euró sikeres és biztonságos magyarországi bevezetése mellett” – írta válaszában Matolcsy György jegybankelnök Balassa Péter országgyűlési képviselőnek. A jobbikos honatya azt kérdezte a monetáris politika vezetőjétől, milyen feltételek szükségesek az euró bevezetéséhez, amelyeket Magyarország nem tud teljesíteni.

A válaszban az MNB első embere kifejtette, szerintük az euróövezethez csatlakozás feltételeit nem elegendő a hagyományos maastrichti kritériumokkal mérni. Ezért – tette hozzá Matolcsy – a magyar jegybank kidolgozta és 2020-ban publikálta is a Maastricht 2.0-nak nevezett feltételrendszert, mely „az eredeti nominális kritériumok finomhangolásán túl új reálkritériumokat is figyelembe vesz”. A jegybankelnök úgy látja, ezt a kritériumrendszert figyelembe véve

„Magyarország még nem áll az euróérettség megfelelő szintjén”.

Hozzáteszi, az elmúlt évek magas inflációs környezetében még a nominális maastrichti kritériumok sem teljesülnek, ugyanis mind az inflációs, mind a hosszú távú hitelek kamatlábára vonatkozó mutatóink túllépik a felső korlátot.

Érdemes felidézni, hogy az euró bevezetését alapvetően négy feltételhez, az úgynevezett maastrichti konvergenciakritériumokhoz kötik:

az infláció legfeljebb 1,5 százalékponttal lehet magasabb a három legalacsonyabb mutatóval rendelkező tagállam inflációs rátája átlagánál

a hosszú lejáratú hitelek kamatlába legfeljebb 2 százalékponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációs mutatóval rendelkező ország kamatlábátlagát

a költségvetési hiány legfeljebb 3, a bruttó államadósság pedig legfeljebb 60 százaléka lehet az ország bruttó hazai termékének (GDP)

az adott ország nemzeti devizája két évig nem lépheti át a meghatározott árfolyamsávot, ami azt is jelenti, hogy az országnak be kell lépnie az Európai Árfolyam-mechanizmus (ERM) rendszerébe.

Ezt a feltételrendszert azóta az országok eltérő szerkezete, fejlettségi szintje miatt több kritika is érte, ráadásul voltak olyan tagállamok is, amelyek azt bármiféle szankció nélkül megsérthették. A koronavírus-járvány okozta gazdasági átrendeződés azután a gyakorlatban is megmutatta, a maastrichti kritériumok csak akkor tarthatók, ha a dolgok a normális kerékvágásban zajlanak, ám egy gazdasági sokk borítja a szépen felépített rendszert.

Matolcsy György szerint az euró bevezetéséhez jóval több feltételt kellene teljesítenie egy országnak, mint amennyit a maastrichti kritériumrendszer meghatároz. Fotó: Pixabay

A Matolcsy György által hivatkozott Maastricht 2.0 konvergenciakritériumokat az MNB a Fenntartható felzárkózás euróval című kiadványában jelentette meg. Ez a jelenlegi konvergenciakritériumokat is kiigazítaná.

Az inflációs mutatónál és a hosszú lejáratú hitelek kamatlábának mutatójánál csak a három legalacsonyabb pozitív inflációval rendelkező ország átlagát tekintené. Az MNB szerint tartósan alacsony inflációs környezet esetén egyes referenciaországokban ez a mutató negatív lehet, ám – mint fogalmaznak – „az eurozónához való csatlakozás tekintetében azonban sem a túl magas, sem a túl alacsony infláció nem kívánatos”.

rendelkező ország átlagát tekintené. Az MNB szerint tartósan alacsony inflációs környezet esetén egyes referenciaországokban ez a mutató negatív lehet, ám – mint fogalmaznak – „az eurozónához való csatlakozás tekintetében azonban sem a túl magas, sem a túl alacsony infláció nem kívánatos”. Az adósságcélt 50 százalékra csökkentené, a költségvetési hiányt pedig a GDP-arányos államadósság mértékétől függően, 50 százalék alatt 2 százalékban, 50 és 90 százalék között 1 százalékban, 90 százalék fölött nulla százalékban maximálná. Indokolásuk szerint „aszimmetrikus sokkok esetén fontos, hogy kellő mértékű költségvetési mozgástér álljon rendelkezésre a gazdaság stabilizációjára a költségvetés fenntarthatóságának veszélyeztetése nélkül”.

A szintén a Klasszis Média által kiadott laptársunk, a Privátbankár hónapról hónapra közzéteszi az európai országok, köztük az eurózóna országainak inflációs adatait. Az októberi inflációs adatok ezen a linken érhetők el, míg a rovat korábbi cikkeit ide kattintva olvashatják.

Matolcsyék a fenti változtatások mellett további makrogazdasági mutatókat is kívánatosnak tartanának figyelembe venni, mielőtt egy ország csatlakozna az euróövezethez.